Twitch 2024:  60 Prozent Marktanteil, GTA 5 und League of Legends an der Spitze plus weitere Statistiken

Twitch hat Statistiken veröffentlicht und darauf verwiesen, dass man im vergangenen Jahr erneut als zentrale Plattform für Gaming-Livestreams punkten konnte. Neue Formate trugen zur Reichweite bei. Auch explizite Angaben für Deutschland sind dabei.

Marktführerschaft und Nutzerzahlen

Twitch erreichte im Jahr 2024 mehr als 60 Prozent des weltweiten Game-Livestreaming-Publikums, heißt es in einer heute verschickten Pressemeldung. Im Durchschnitt besuchten über 105 Millionen Nutzer pro Monat die Plattform. Insgesamt konsumierte das globale Publikum mehr als 15,6 Milliarden Stunden Gaming-Inhalte.

Auch im deutschsprachigen Raum war Twitch stark vertreten: In der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) wurden über 1,3 Milliarden Stunden an Gaming-Content angesehen. Mit mehr als 49 Millionen gestreamten Stunden verzeichnet Deutschland zudem die höchste Zahl an Übertragungsstunden in den EMEA-Regionen (Europa, Mittlerer Osten und Afrika).

Beliebteste Spiele auf Twitch 2024

An der Spitze der meistgesehenen Spiele stand 2024 erneut “Grand Theft Auto 5”. Trotz des Alters erreichte der Titel über 1,4 Milliarden gesehene Stunden. Insgesamt wurden mehr als 25,8 Millionen Stunden an Inhalten mit dem Spiel gestreamt. Damit machte “GTA 5” rund neun Prozent der gesamten Zuschauerzeit auf Twitch aus.

Den zweiten Platz belegte “League of Legends” mit weltweit 1,19 Milliarden Stunden. In Ländern wie Deutschland und Frankreich war das MOBA sogar der meistgesehene Titel. Shooter wie “Valorant” (804 Millionen Stunden), “Fortnite” (539 Millionen Stunden) und “Call of Duty” (451 Millionen Stunden) fanden ebenfalls ein großes Publikum. Content mit dem Sandbox-Klassiker “Minecraft” wurde 379 Millionen Stunden lang angesehen.

Wachstum bei VTubern und neuen Formaten

Neben klassischen Formaten konnten 2024 auch virtuelle Streamer – sogenannte VTuber – ihr Publikum stark erweitern. Diese Streamer nutzen 2D- oder 3D-Avatare und verzeichneten einen Anstieg der Zuschauerzeit auf 1,1 Milliarden Stunden. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von rund 10 Prozent.

In der EMEA-Region ist die Anzahl der angesehenen VTuber-Inhalte im Jahresvergleich sogar um 57 Prozent gestiegen. Großbritannien war mit einem Plus von 200 Prozent bei den angesehenen Stunden britischer VTuber dabei.

