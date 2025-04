Clair Obscur Expedition 33: Wie startete das RPG? Erste Zahlen deuten erfolgreichen Launch an

In den vergangenen Tagen durften sich Rollenspielfans gleich über zwei große Titel freuen. Neben dem Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ erschien in dieser Woche der Überraschungshit „Clair Obscur: Expedition 33“ für PC und Konsolen.

Auf Metacritic bringt es das rundenbasierte RPG aus dem Hause Sandfall Interactive auf einen Metascore von 92 Punkten. Auch das Feedback der Spieler fällt bislang sehr positiv aus. Nachdem Synchronsprecher Ben Starr in einem Interview betonte, dass „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ und „Clair Obscur: Expedition 33“ seiner Meinung nach nebeneinander existieren können, werden seine Aussagen nun durch erste Zahlen untermauert.

Wie ein Blick auf SteamDB zeigt, legte Sandfalls Rollenspiel auf Steam einen erfolgreichen Start hin und verzeichnete zum Launch zu Spitzenzeiten 51.922 gleichzeitig aktive Spieler.

Wie schlägt sich Expedition 33 im Vergleich mit anderen RPGs?

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass „Clair Obscur: Expedition 33“ auf dem PC nicht nur über Steam und den Epic Games Store erhältlich ist. Darüber hinaus erschien das Rollenspiel am Veröffentlichungstag auch im PC Game Pass sowie im Xbox Game Pass Ultimate. Dennoch gelang es Sandfall Interactive, zum Launch auf Steam selbst große Genrevertreter in den Schatten zu stellen.

Zu den Titeln, die auf Steam mit einem niedrigeren User-Peak als „Clair Obscur: Expedition 33“ starteten, zählen unter anderem „Like a Dragon: Infinite Wealth“ (46.161), „Persona 3 Reload“ (45.002), „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ (45.357) und „Final Fantasy 7: Rebirth“ (40.564).

An die Zahlen von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ reicht „Clair Obscur: Expedition 33“ allerdings nicht heran.

Trotz der Veröffentlichung im PC Game Pass und im Xbox Game Pass Ultimate verzeichnete die Neuauflage des ursprünglich 2006 erschienenen Klassikers zum Steam-Launch über 180.000 gleichzeitig aktive Spieler.

Deluxe Edition lockt mit kosmetischen Extras

„Clair Obscur: Expedition 33“ erschien am gestrigen Donnerstag, den 24. April 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im PlayStation Store haben interessierte Spieler die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Versionen. Die Standard Edition kann beispielsweise für 49,99 Euro erworben werden.

Hinzukommt die Deluxe Edition zum Preis von 59,99 Euro. Neben dem Hauptspiel umfasst diese die folgenden digitalen Extras:

Die „Blumen“-Kollektion

„Clair“ – Outfit für Maelle

„Obscur“ – Outfit für Gustave

Die Nutzerwertungen im PlayStation Store belegen ebenfalls, dass Sandfall Interactive mit „Clair Obscur: Expedition 33“ den Nerv der Spieler traf. Zum Zeitpunkt dieser Meldung liegt die durchschnittliche Nutzerwertung nämlich bei 4,94 von fünf möglichen Sternen.

Weitere Meldungen zu Clair Obscur: Expedition 33.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren