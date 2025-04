College Football 26 & Madden NFL 26: EA Sports nennt Release-Termine – Zwei Plattformen erstmals außen vor

Nach elfjähriger Pause belebte EA Sports im vergangenen Jahr die „College Football“-Reihe wieder, die von 1998 bis 2014 unter dem Namen „NCAA Football“ bekannt war. Der Neustart mit „College Football 25“ erwies sich als voller Erfolg: Allein in den ersten zwei Wochen nach Release generierte die Football-Simulation einen Umsatz von 500 Millionen US-Dollar und avancierte bis November desselben Jahres zum meistverkauften Sportspiel in der US-Geschichte.

Wenig überraschend also, dass EA Sports bereits im vergangenen Januar einen Nachfolger ankündigte. Nun haben die Verantwortlichen auch den offiziellen Release-Termin für „College Football 26“ bekannt gegeben. Doch damit nicht genug: Football-Fans erwartet diesen Sommer ein Doppelpack, denn auch das Veröffentlichungsdatum für „Madden NFL 26“ wurde enthüllt.

Demnach erscheint „College Football 26“ am 10. Juli 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S. „Madden NFL 26“ folgt einen Monat später, am 14. August 2025, und wird zusätzlich zu PS5 und Xbox Series X/S auch für den PC erhältlich sein. Erstmals werden in diesem Jahr die Konsolen der vorherigen Generation nicht berücksichtigt: Ein Release für PS4 und Xbox One ist nicht mehr vorgesehen.

Beide Football-Titel werden zudem in einer Deluxe Edition erhältlich sein, die einen dreitägigen Vorabzugriff auf das jeweilige Spiel ermöglicht. Die 109,99 Euro teure Deluxe Edition von „College Football 26“ umfasst zusätzlich 4.600 College Football Points, die beiden Ultimate Team Packs „Top Prospect“ und „All Hands“ sowie Dynasty Coach Points und Road to Glory Skill Points.

Einen vergleichbaren Umfang bietet die ebenfalls für 109,99 Euro erhältliche Deluxe Edition von „Madden NFL 26“: 4.600 Madden-Punkte, ein Elite-Spieler-Item der Saison 1, das Elite-Spieler-Item „Cover-Athlet“, ein legendärer Superstar-XP-Boost, Fähigkeitspunkte für Franchise-Coaches und ein exklusives Spielerkarten-Item.

Abseits der Deluxe Editions erscheinen „College Football 26“ und „Madden NFL 26“ auch als herkömmliche Standardversionen zum Preis von 79,99 Euro. Hier erhalten jedoch nur Vorbesteller zusätzliche Inhalte: das CUT All Hands Pack, Dynasty Coach Points und Road to Glory Skill Points für „College Football 26“ sowie das Cover Athlete Player Item, den Superstar-XP-Boost und Fähigkeitspunkte für Franchise-Coaches für „Madden NFL 26“.

Wer beide Football-Spiele im Paket erwerben möchte, kann zum MVP-Bundle für 159,99 Euro greifen, das sowohl „College Football 26“ als auch „Madden NFL 26“ sowie sämtliche Extras der Deluxe Editions beinhaltet. Im PlayStation Store profitieren EA Play-Abonnenten zudem von einem Rabatt von 10 Prozent auf alle Editionen. Passend zur Bekanntgabe der Release-Termine hat EA Sports außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt.

