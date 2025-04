Days Gone Remastered: „Farewell Wilderness“-Trailer stimmt auf den heutigen Release ein

Days Gone Remastered:

Heute erschien "Days Gone Remastered" für den PC und die PS5. Der "Farewell Wilderness"-Trailer stimmt mit malerischen Eindrücken aus der Spielwelt auf das bevorstehende Abenteuer ein.

Neben „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ kehrt in dieser Woche ein weiterer Titel in Form eines technisch wie spielerisch aufpolierten Remasters zurück.

Die Rede ist von Sony Bends „Days Gone“, das ursprünglich im April 2019 für die PS4 erschien. Das Remaster ist ab sofort für den PC und die PS5 erhältlich. Um den heutigen Release zu zelebrieren und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte Sony Bend den „Farewell Wilderness“-Trailer zur Ansicht bereit.

Dieser liefert uns malerische Eindrücke aus der Welt von „Days Gone Remastered“, in der es natürlich nicht lange so friedlich bleibt.

Diese neuen Inhalte bietet das Remaster

Bei einer grafischen Überarbeitung blieb es im Rahmen des Remasters von „Days Gone“ nicht. Stattdessen umfasst die Neuauflage insgesamt drei neue Spiel-Modi. Den Anfang macht der Hordenangriff-Modus. In einer offenen Welt nehmt ihr es mit immer größer werdenden Gegner-Horden auf, die auf bis zu 800 Freaker anwachsen können.

Eure Aufgabe besteht darin, nach überlebenswichtiger Ausrüstung zu suchen und so lange wie möglich zu überleben. Auf der Karte sind Vorratskisten zu finden, die beispielsweise neue Waffen oder Munition enthalten.

Eine knackige Herausforderung verspricht der Permatod-Modus. Diesen könnt ihr in einem Schwierigkeitsgrad eurer Wahl in Angriff nehmen. Zu den Besonderheiten des Permatod-Modus gehört die Tatsache, dass das Spiel endet, sobald der Protagonist Deacon das Zeitliche segnet. In der ersten Variante von Permatod müsst ihr das Spiel nach dem Tod von Deacon von vorne beginnen.

Zur zweiten Variante des Permatod-Modus führte Sony Bend aus: „Wenn ihr pro Akt eine Aktion auswählt, z. B. wenn ihr erneut bei der Horde in der alten Sägemühle sterbt, kehrt ihr nur zu diesem Anfang des Akts zurück. Es gibt mehrere Checkpoints pro Akt. Das erspart euch stundenlanges Spielen in diesem Modus.“

Der dritte Modus trägt den Namen Speedrun und will von euch so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne im Speedrun-Modus erhaltet ihr eine Grafik mit diversen Details zu eurer Leistung, die ihr mit anderen Spielern teilen könnt.

Technische Verbesserungen und neue Trophäen

Mit den neuen Modi gehen exklusive Trophäen einher, die in „Days Gone Remastered“ auf ihre Freischaltung warten. Wie ihr die neuen Trophäen freischalten könnt, verraten wir euch hier. Im Rahmen des Remasters besserte Sony Bend natürlich auch im grafischen Bereich nach.

Neben einer höheren Auflösung sorgt vor allem die überarbeitete Beleuchtung für einen realistischen Look.

„Die Beleuchtung wurde optimiert sowie die Schattenqualität und die Nebeltiefe erhöht. Zum Beispiel ist die Nachtzeit jetzt dunkler und der Mond sieht echter aus. Auch der blaue Himmel sieht natürlicher aus – Days Gone hat einen sehr realistischen Look“, erklärten die Entwickler von Sony Bend.

Im PlayStation Store ist „Days Gone Remastered“ für 49,99 Euro erhältlich. Besitzer der PS4-Version können ihr Spiel einem zehn Euro teuren Upgrade auf das PS5-Remaster unterziehen.

