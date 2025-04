Days Gone Remastered: Lohnt sich das Upgrade? Visuelle Unterschiede im Grafikvergleich

Statt des erhofften „Days Gone 2“ präsentierte Sony auf der jüngsten State of Play im Februar „Days Gone Remastered“ für die PS5 – eine Neuauflage des 2019 für die PS4 erschienenen Open-World-Actionspiels der Bend Studios. Die Entwickler versprechen aber nicht einfach nur eine verbesserte Grafik, sondern auch einen ganz anderen, deutlich realistischeren Look.

Für Spieler, die das Original verpasst haben, ist das Remaster sicher eine Empfehlung. Doch lohnt sich das Upgrade auch für Besitzer der PS4-Version angesichts der grafischen Fortschritte? Ein direkter Grafikvergleich zeigt nun die Unterschiede zwischen „Days Gone“ und „Days Gone Remastered“.

Verbesserte Beleuchtung sorgt für den größten Unterschied

Verantwortlich für den Grafikvergleich ist der bekannte YouTube-Channel „AnalistaDeBits“, der sich auf technische Analysen spezialisiert hat. Für den Vergleich wurden die PS4 Pro und die PS5 Pro genutzt, während das Spiel auf der neuen Konsole im Enhanced-Modus läuft. Dabei bietet „Days Gone Remastered“ im Vergleich zum Original unter anderem verbesserte Beleuchtung, Sichtweite, Texturen und einen höheren Detailgrad.

Der deutlichste Unterschied zeigt sich in der akkurateren Beleuchtung mit verbesserten Schatten und Reflexionen. Der Grafikvergleich bestätigt zudem den realistischeren Look: Tagsüber erscheint die Vegetation dank eines grünlicheren Tons lebendiger, während die nächtliche Helligkeit reduziert wurde.

„AnalistaDeBits“ kommt letztendlich zu dem Ergebnis, dass die Verbesserungen zwar nicht an „Horizon: Zero Dawn Remastered“ heranreichen, aber visuell über denen von „The Last of Us Part 2 Remastered“ liegen. Besitzer des Originals erhalten daher eine klare Empfehlung für das 10-Euro-Upgrade. Ein ausführlicherer Vergleich der PS5-, PS5 Pro- und PC-Versionen von „Days Gone Remastered“ soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Diese neuen Inhalte bietet Days Gone Remastered

„Days Gone Remastered“ wartet aber nicht nur mit grafischen Verbesserungen auf, sondern erweitert das Spielerlebnis auch um neue Inhalte. Dazu gehört der „Horde Assault“-Modus, in dem sich Spieler Wellen von bis zu 800 Freakern stellen und so lange wie möglich überleben müssen. Zu Beginn lediglich mit einer Pistole bewaffnet, gilt es, das Motorrad zu finden und anschließend bessere Ausrüstung zu sammeln.

Neu ist ebenfalls der Speedrun-Modus, der dazu einlädt, die Kampagne von „Days Gone Remastered“ auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe so schnell wie möglich abzuschließen. Die dritte Neuerung ist der Permatod-Modus, der eine besondere Herausforderung darstellt: Stirbt Deacon St. John, beginnt das Spiel von vorn. Optional kann jedoch pro Akt ein Checkpoint gesetzt werden.

Erhältlich ist „Days Gone Remastered“ ab sofort für die PlayStation 5 und den PC und kann in digitaler Form im PlayStation Store erworben werden. Eine physische Version mit Disk ist nicht erhältlich. Besitzer des PS4-Originals können, wie bereits erwähnt, für zehn Euro auf das Remaster upgraden.

