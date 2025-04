DOOM The Dark Ages: Cosmic Realm mit düsteren Gameplay-Szenen enthüllt

DOOM The Dark Ages:

Bethesda Softworks und id Software haben zu „DOOM: The Dark Ages" einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser gibt erstmals Einblick in das sogenannte „Cosmic Realm“, eine neuartige Dimension innerhalb des Spiels.

Mit dem heutigen Trailer gewährt Bethesda Softworks weitere Einblicke in das kommende „DOOM: The Dark Ages“. Entwickler id Software stellt darin eine zentrale Erweiterung des Spieluniversums vor und demonstriert gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der neuen idTech 8-Engine.

Cosmic Realm als neue Dimension vorgestellt

Hauptthema des neusten Videos ist das „Cosmic Realm“, ein Bereich innerhalb von „DOOM: The Dark Ages“, der von der Ästhetik H. P. Lovecrafts inspiriert wurde. Hugo Martin, der Game Director von id Software, beschreibt diese Dimension als einen lange geplanten Bestandteil des „DOOM“-Universums. Spieler werden im „Cosmic Realm“ auf eine zyklopische Architektur treffen, versteckte Geheimnisse entdecken und neue Gegner bekämpfen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Verbindung zwischen der Hölle und dem „Cosmic Realm“, die neue Arten von Feinden hervorgebracht hat. Darunter befindet sich der Kosmische Baron, ein schwer gepanzerter Gegner, der sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz gefährliche Angriffe einsetzen kann. Ebenso treffen die Spieler auf den mächtigen Cacodemon, eine neue Kreatur, die Eigenschaften zweier Dimensionen in sich vereint und spezielle Schildangriffe verwendet.

Zur Bekämpfung dieser neuen Bedrohungen steht dem Doom Slayer eine erweiterte Auswahl an Waffen zur Verfügung. Eine zentrale Neuerung ist der „Reaver Chainshot“, eine Waffe, die sowohl für schnelle Distanzangriffe als auch für aufgeladene Nahkampfangriffe eingesetzt werden kann. Dieses Werkzeug soll laut den Entwicklern das Nahkampfsystem von „DOOM: The Dark Ages“ wesentlich erweitern.

Die wichtigsten Details zu Cosmic Realm in der Übersicht:

Cosmic Realm ist ein völlig neuer Bereich im „DOOM“-Universum – eine Lovecraft-ähnliche Dimension mit riesiger, zyklopischer Architektur.

ist ein völlig neuer Bereich im „DOOM“-Universum – eine Lovecraft-ähnliche Dimension mit riesiger, zyklopischer Architektur. Es handelt sich um eine düstere Welt voller Geheimnisse und wahnsinniger Feinde.

Eine unheilige Allianz zwischen der Hölle und dem Cosmic Realm wurde gebildet, was neue Gegner für den Doom Slayer erschaffen hat.

Neue Feinde aus dem Cosmic Realm:

Cosmic Baron : Ein brutaler Gegner mit zwei Klingen. Setzt psionische Angriffe ein, die Projektile blockieren und dem Spieler massiven Schaden zufügen können. Es gibt jedoch Parierfenster, die ein geschickter Spieler ausnutzen kann.

: Neuer Cacodemon : Eine Mischung aus Höllen- und Cosmic-Realms-Wesen. Nutzt fortschrittliche Schildangriffe und Tentakelattacken, um Spieler zu immobilisieren und anzugreifen.

Neue Waffe:

Reaver Chainshot : Eine ballistischer Eisenstreitkolben des Todes Schnelle Einzelschläge oder Aufladung für Chaos Sphere, die brutal im Nahkampf eingesetzt werden kann. Diese Waffe hebt das Nahkampfsystem laut id Software auf ein ganz neues, gnadenloses Level.

„DOOM: The Dark Ages“ läuft auf der neu entwickelten idTech 8-Engine, die unter anderem vollständig dynamische Beleuchtung mit Raytracing und verbesserte Darstellung großer Spielwelten ermöglicht. Auf der PlayStation 5 soll das Spiel konstant mit 60 Bildern pro Sekunde laufen und durch verbesserte Grafikeffekte sowie schnelle Ladezeiten überzeugen.

Das Spiel erscheint am 15. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Dabei wird „DOOM: The Dark Ages“ zum Launch über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Die Einzelspielerkampagne des Spiels umfasst insgesamt 22 Level, die sich auf die drei zentralen Aspekte Story, Kampf und Erkundung konzentrieren. Unsere Vorschau zum Shooter lest ihr hier.

