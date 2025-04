FBC Firebreak: Koop-Ableger für PS Plus erscheint im Juni – Termin, Editionen und Gameplay-Details

Der finnische Entwickler Remedy Entertainment erweitert das Portfolio um einen weiteren Titel im “Control”-Universum. Das neue Spiel trägt den Namen “FBC: Firebreak” und bietet erstmals kooperative Spielmechanik. Mittlerweile steht der Termin fest, begleitet von Informationen zur Preisgestaltung und zu den Editionen.

Release von FBC: Firebreak im Juni

“FBC: Firebreak” erscheint am 17. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Preis liegt in der Basisversion bei 39,99 Euro. Darüber hinaus wird das Spiel ab Veröffentlichung in den Abonnements PlayStation Plus Extra (und somit auch als Teil von Premium) sowie Game Pass (PC und Xbox) enthalten sein.

Remedy bietet zusätzlich zum Preis von 49,99 Euro eine Deluxe Edition an. Sie umfasst das Basisspiel sowie verschiedene kosmetische Zusatzinhalte, darunter Sprachpakete, ein alternatives Rüstungsset, Skins und eine spezielle Premium-Requisition.

Die Editionen in der Übersicht:

Standard Edition (39,99 Euro) Eine Kopie des Spiels

(39,99 Euro) Deluxe Edition (49,99 Euro) Eine Kopie des Spiels Firestarter-Rüstungsset: Apex-Revision Das Firestarter-Sprachpaket Das Pencil Pusher-Sprachpaket Skin für die doppelläufige Schrotflinte „Scorched Remnant“ Golden Firebreak Spray Firestarter-Pack: Enthält die folgenden freischaltbaren kosmetischen Premium-Artikel (Kosmetikartikel haben keinen Einfluss auf das Gameplay) Vier Rüstungssets 12 Waffen-Skins 12 Sprays

Ein Upgrade von der Standard- auf die Deluxe-Edition ist für 10 Euro erhältlich.

Spielprinzip und Setting

“FBC: Firebreak” ist als kooperativer PvE-Ego-Shooter konzipiert, in dem bis zu drei Spieler zusammenarbeiten, um paranormale Vorfälle innerhalb des sogenannten “Oldest House” zu bekämpfen. Das Gebäude ist erneut Schauplatz übernatürlicher Ereignisse und bleibt nach der Invasion der Hiss verschlossen. Die Handlung spielt sechs Jahre nach den Ereignissen von “Control”.

Die Firebreak-Initiative, bestehend aus freiwilligen Mitarbeitern des FBC, übernimmt die Aufgabe, Ordnung im Oldest House wiederherzustellen. Dabei stehen den Spielern verschiedene Missionen – sogenannte Jobs – zur Verfügung, die in unterschiedliche Bereiche des Gebäudes führen. Jeder Job kann mit verschiedenen Freigabe- und Bedrohungsstufen versehen werden, was die Schwierigkeit, Komplexität und Zielsetzung beeinflusst.

“FBC: Firebreak” wurde im Oktober 2024 erstmals vorgestellt. Der Titel versteht sich als eigenständiger Ableger, der keine Kenntnisse des vorherigen Spiels voraussetzt, aber in dessen erzählerischen Rahmen bleibt. Spieler erleben bekannte sowie neue Bereiche des Oldest House und begegnen einer Vielzahl ungewöhnlicher Gegner.

Individualisierung und Spielfortschritt

Im Verlauf der neuen Herausforderungen von “FBC: Firebreak” versehen Spieler ihre Charaktere mit einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten. Neben klassischer Ausrüstung und Waffen – wie etwa der doppelläufigen Schrotflinte “Scorched Remnant” – stehen sogenannte Crisis Kits, paranormale Augments sowie Dutzende von Perks zur Verfügung. Laut Remedy liegt das Ziel darin, unterschiedliche Spielstile zu ermöglichen.

Ein zentrales System zur Progression in “FBC: Firebreak” bildet das sogenannte Requisition-System. Dieses gliedert sich in kostenlose Standard-Requisitions und kostenpflichtige Premium-Classified-Requisitions. Es gebe keine zeitlich begrenzten Fenster oder wechselnden Stores. Sobald ein Gegenstand im Spiel hinzugefügt wird, ist er immer verfügbar, erklärte Remedy. Sämtliche kosmetischen Inhalte, die über Echtgeld erworben werden können, haben keinen Einfluss auf das Gameplay.

Remedy kündigte bereits vorab an, dass nach dem Release von “FBC: Firebreak” zusätzliche Inhalte folgen werden. Für das Jahr 2025 sind mindestens zwei neue Missionen geplant. 2026 folgen weitere Updates dieser Art. Sie sollen allesamt kostenlos angeboten werden.

