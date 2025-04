Kingdom Come Deliverance 2: Erster Story-DLC „Tödliche Pinsel“ bringt neue Anpassungsoption ins Spiel

Bereits vor dem Release von „Kingdom Come: Deliverance 2“, der Anfang Februar für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgte, enthüllte Entwickler Warhorse Studios die Zukunftspläne für das Mittelalter-Rollenspiel und kündigte anhand einer Roadmap gleich drei umfangreiche Story-Erweiterungen an, die im Laufe dieses Jahres erscheinen sollen.

Obwohl der erste DLC „Tödliche Pinsel“ zunächst für den Sommer erwartet wurde, überraschte PR-Manager Tobi Stolz-Zwilling letzte Woche mit der Ankündigung des Release im kommenden Monat. In einem gestrigen Twitch-Stream (via PCGamesN) gewährten die Entwickler nun detailliertere Einblicke in die Erweiterung und stellten dabei eine neue Anpassungsoption vor, die im Mai ihren Weg ins Spiel finden wird.

„Tödliche Pinsel“-DLC ermöglicht die Schildbemalung

„Tödliche Pinsel“ wird bekanntlich eine neue Questreihe bieten, in der Protagonist Heinrich auf einen mysteriösen Maler namens Meister Voyta trifft. Um einer der größten Künstler seiner Generation zu werden, gilt es Voyta dabei zu helfen, die nötige Inspiration für sein Meisterwerk zu finden. Doch darüber hinaus können Spieler den Maler jederzeit auf der Burg Trosky besuchen, um ein neues Feature in „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu nutzen.

So erhalten Spieler mit der ersten Story-Erweiterung die Möglichkeit, ihre Schilde individuell zu bemalen und so einzigartige Designs zu kreieren. Dabei stehen verschiedene Farbkombinationen, Muster, Ränder und Symbole zur Auswahl. Die Entwickler verrieten zudem, dass sich neue Symbole durch das Abschließen von Quests, das Erkunden bestimmter Orte oder Gespräche mit besonderen Charakteren freischalten lassen.

Zusätzlich enthüllten die Warhorse Studios in ihrem jüngsten Twitch-Stream, dass zeitgleich mit dem „Tödliche Pinsel“-DLC auch das kostenlose Update 1.3 für „Kingdom Come: Deliverance 2“ veröffentlicht wird. Spieler dürfen sich unter anderem auf Minispiele wie berittenes Bogenschießen und Pferderennen freuen, während neue Quests die Grundlagen vermitteln. Darüber hinaus kündigten die Entwickler einige Balancing-Anpassungen an, wodurch beispielsweise die Gegner in Kuttenberg deutlich herausfordernder werden sollen.

Einen genauen Veröffentlichungstermin für die Mai-Erweiterung nannten die Entwickler jedoch nicht. Sie wiesen allerdings darauf hin, dass „Tödliche Pinsel“ eher ein kleinerer DLC sein wird. Die beiden anderen DLCs, „Das Erbe der Schmiede“ und „Mysteria Ecclesia“, die für Herbst und Winter geplant sind, sollen deutlich umfangreicher ausfallen. Ein erster Trailer zu „Tödliche Pinsel“ soll demnächst veröffentlicht werden.

