Mafia The Old Country: Release inklusive? Termin der Gameplay-Enthüllung bestätigt

Mafia The Old Country:

Nachdem es in diesem Monat bereits zu einem Leak kam, bestätigte 2K Games heute offiziell, wann wir mit der Gameplay-Enthüllung von "Mafia: The Old Country" rechnen dürfen. Zudem stellte der Publisher den Spielern weitere Details in Aussicht.

Mit „Mafia: The Old Country“ kündigten 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 im vergangenen Sommer ein Prequel zur „Mafia“-Reihe an, das sich für den PC und Konsolen in Entwicklung befindet.

In diesem Monat erreicht uns ein Leak, in dem unter anderem von einer Präsentation auf der PAX West am 8. Mai 2025 die Rede war. Ein Termin, den 2K Games in einer aktuellen Mitteilung bestätigte. Wie der Publisher bekannt gab, wird Hangar 13 die PAX West nutzen, um uns im Rahmen eines Gameplay-Trailers einen ersten Blick auf die spielerische Umsetzung von „Mafia: The Old Country“ zu ermöglichen.

Die Veröffentlichung des besagten Gameplay-Trailers erfolgt am Donnerstag, den 8. Mai 2025 um 17 Uhr unserer Zeit. Ein Panel mit weiteren Details zum Prequel folgt um 20 Uhr deutscher Zeit.

Erscheint das Prequel im August?

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, gilt es als wahrscheinlich, dass 2K Games und Hangar 13 ihren Auftritt auf der PAX West 2025 in Seattle nutzen werden, um den Releasetermin von „Mafia: The Old Country“ zu verkünden. Mit einer Überraschung ist aber wohl nicht mehr zu rechnen.

Ein Leak in diesem Monat könnte diese nämlich bereits verdorben haben. Wie aus einem auf Steam versehentlich zu früh veröffentlichten Blogbeitrag hervorging, ist „Mafia: The Old Country“ für eine Veröffentlichung am 8. August 2025 vorgesehen.

Sollte sich an diesem Termin nichts mehr ändern, können wir wohl davon ausgehen, dass 2K Games und Hangar 13 diesen Anfang Mai offiziell verkünden. In „Mafia: The Old Country“ führt unser Weg in das Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Zu dieser Zeit schlug die Mafia ihre Wurzeln auf Sizilien.

Eine spannende Geschichte und eine glaubwürdige Darstellung der Mafia

Laut den Entwicklern von Hangar 13 dürfen wir uns in „Mafia: The Old Country“ auf eine packende und mit vielen Wendungen versehene Geschichte freuen. Die Handlung beleuchtet das Schicksal von Enzo Favara.

Einem Charakter, der im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts aus der Hölle der Schwefelminen aufsteigt und versucht, sich in der brutalen Welt der Cosa Nostra zu behaupten.

„Enzos Geschichte trägt sich in einer Zeit zu, in der die Virtuosität mit dem Stilett oft noch tödliche Folgen haben konnte, die Schusswaffe der Wahl häufig die Lupara, eine abgesägte Flinte, war, mörderische Fehde Jahrzehnte andauerten und Mafiosi ihre Reviere zu Fuß, zu Pferde oder am Steuer eines Automobils der Jahrhundertwende patrouillierten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Mafia: The Old Country“ erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

