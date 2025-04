Monster Hunter Wilds: Spieler finden teure Methode, um Attacken auszuweichen

In der „Monster Hunter“-Reihe treten die Spieler gegen immer stärkere Monster an, besiegen sie und stellen aus deren Hinterlassenschaften neue Ausrüstung und Waffen her. Auch bei dem am 28. Februar erschienenen „Monster Hunter Wilds“ fesselt dieser bekannte Gameplay-Loop die Nutzer wieder an Gamepad und Tastatur.

Allerdings bestehen die Jagden nicht nur auf dem stumpfen Monster-Kloppen. Die Attacken der verschiedenen Viecher müssen auch richtig gelesen und ihnen im richtigen Moment ausgewichen werden. Die Spieler von „Monster Hunter Wilds“ haben nun entdeckt, dass dafür auch Gesten eingesetzt werden können.

Ist das schon Pay-to Win?

Wie ein Spieler nun demonstrierte, gibt es einige kostenpflichtige Emotes, die einem in „Monster Hunter Wilds“ einen Vorteil verschaffen könnten. Neben dem Spiel an sich bietet Capcom auch zahlreiche kostenpflichtige DLCs für den neuesten Teil der beliebten „Monster Hunter“-Reihe an, darunter etwa Gesten. Diese lassen sich auch im Kampf einsetzen.

Wie der Spieler „sayurin_kk“ nun beweisen konnte, stellen sich einige Gesten dabei als ungemein praktisch heraus. Der Nutzer setzte ein Emote aus dem kostenpflichtigen „Fotoposenset Nr.1“ ein, das zu einem Preis von 3,99 Euro angeboten wird. Mit der Pose „In Luft auflösen“ schwebt der Spieler einfach über Mizutsunes Wasserstrahl hinweg.

Eine weitere Geste, die euch im Kampf von Nutzen sein könnte, ist die Shinobi-Pose, die ebenfalls im „Fotoposenset Nr.1“ dabei ist und eure Spielerfigur auch in die Luft hebt. Durch die Gesten „Unmöglich…“ aus dem kostenlosen „Gestenset Nr. 2“ sowie dem 1,99 Euro teuren Emote „Jubel-Knierutscher“ wirft sich euer Charakter auf den Boden, wodurch hohen Angriffen ausgewichen werden können.

Im Spiel wird derzeit gefeiert

In „Monster Hunter Wilds“ wird jedoch nicht nur gekämpft, sondern auch gefeiert. Seit dem 23. April und bis zum 7. Mai steht das Event „Fest der Eintracht: Blütentanz“ an. Während dieser Zeit können sich die Spieler Materialien und weitere Belohnungen durch einen Anmeldebonus verdienen.

Darüber hinaus gibt es neue und wiederkehrende Quests. So können auch vielleicht verpasste Event-Quests wiederholt werden. Außerdem wartet der kampfgehärtete Rey Dau auf Jäger mit mindestens HR 50. Dazu gibt es ein neues Rüstungsset für die Jäger sowie für ihre Palico-Begleiter.

