NieR: Schöpfer Yoko Taro spricht über ein mögliches neues Spiel

Die „NieR“-Reihe feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum, doch ein neues Spiel wurde bislang noch nicht angekündigt. In einem aktuellen Interview sprach Schöpfer Yoko Taro jetzt aber über die Zukunft der Reihe und seine Pläne.

Fans der „NieR“-Reihe warten bereits seit Jahren auf die Ankündigung eines neuen Spiels – doch bislang vergeblich. Zuletzt gab es Hoffnung anlässlich des diesjährigen Jubiläums des Franchise, doch auch zum 15. Geburtstag hatte Square Enix nicht die erhofften Neuigkeiten im Gepäck.

In der Vergangenheit haben Schöpfer Yoko Taro und Produzent Yosuke Saito aber schon des Öfteren ihr Interesse an einem neuen „NieR“ bekundet. Und jetzt war es erneut Taro, der in einem aktuellen Interview über die Zukunft der Reihe sprach und damit einen Funken Hoffnung weckte.

Yoko Taro will die NieR-Reihe fortsetzen

In einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Siliconera) äußerte sich Yoko Taro neben anderen Vertretern der japanischen Spieleindustrie zu seinen zukünftigen Plänen. Auf die Frage nach seinen nächsten Projekten bestätigte Taro, dass er an etwas arbeite, hielt sich aber mit Details zurück und fragte scherzhaft: „Was erwartet die Presse denn auf diese Frage?“

Die Fragesteller hakten daraufhin nach und erkundigten sich speziell nach einem möglichen neuen „NieR“ oder einer Fortsetzung seiner anderen Werke. Taro erwiderte: „Um es kurz zu machen: Mein Wunsch ist es, die Fortsetzung der [NieR-]Reihe zu realisieren, auf die viele so sehnsüchtig warten.“ Es ist allerdings unklar, ob es sich bei seinem eingangs erwähnten Projekt um diese „NieR“-Fortsetzung handelt.

NieR Automata: Retter der japanischen Spieleindustrie

Während sich die Fans weiterhin in Geduld üben müssen, steht der 2017 veröffentlichte Titel „NieR: Automata“, der jüngste Ableger der Reihe, möglicherweise kurz vor dem Erreichen eines weiteren Verkaufsrekords. Nachdem im vergangenen Dezember bereits die Marke von neun Millionen verkauften Einheiten erreicht wurde, nähert sich das Action-Rollenspiel nun der Schwelle von zehn Millionen Exemplaren – ein Erfolg, den selbst Schöpfer Yoko Taro ursprünglich nicht für möglich hielt.

Die bedeutende Wirkung von „NieR: Automata“, insbesondere auf die japanische Branche, wurde jüngst auch von dem ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida in einem Interview hervorgehoben. Er bezeichnete das Spiel um 2B, 9S und A2 kurzerhand als den Retter der japanischen Spieleindustrie. Seiner Ansicht nach habe es dazu beigetragen, dass japanische Entwickler sich von der Orientierung an westlichen Trends befreiten und sich wieder auf ihre eigenen Stärken fokussierten.

Weitere Meldungen zu Nier.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren