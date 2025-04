Predator Badlands: So hat ein PS2-Meisterwerk den Actionfilm inspiriert

In diesem Jahr kehrt einer der gefürchtetsten Jäger des Universums mit „Predator: Badlands“ auf die große Leinwand zurück. Regisseur Dan Trachtenberg enthüllte nun in einem Interview, dass er sich für seinen kommenden Sci-Fi-Film von einem legendären PS2-Meisterwerk inspirieren ließ.

Erstmals trat die außerirdische Spezies der Yautja in dem Film „Predator“ aus dem Jahr 1987 mit Arnold Schwarzenegger in Erscheinung. Größere Bekanntheit erlangten die humanoiden Kreaturen, durch die Crossover-Filme mit dem „Alien“-Franchise, in denen sie Jagd auf die Xenomorphs machten. Der letzte Film, „Prey“, wurde 2022 veröffentlicht und diente als Prequel, in dem der intergalaktische Jäger einer jungen Comanche-Frau gegenüberstand.

Nun ist es erneut „Prey“-Regisseur Dan Trachtenberg, der den Predator in diesem Jahr mit „Predator: Badlands“ zurück auf die Leinwand bringt. Nachdem kürzlich der erste Trailer zum Film veröffentlicht wurde, der am 6. November 2025 in die Kinos kommen soll, hat der Regisseur jetzt in einem Interview verraten, dass er sich für seinen Film von einem wahren PS2-Meisterwerk inspirieren ließ.

Eine unerwartete Partnerschaft

Die Yautja sind zumeist als Antagonisten bekannt, doch in „Predator: Badlands“ übernimmt erstmals einer der Alien-Jäger die Hauptrolle: Dek, dargestellt von Dimitrius Schuster-Koloamatangi, gilt als Außenseiter und begibt sich zum „Todesplaneten“ Kalisk, um seinem Vater und seinem Clan seinen Wert zu beweisen. Dort trifft er auf eine Figur, die von Schauspielerin Elle Fanning verkörpert wird und bei der es sich höchstwahrscheinlich um einen Weyland-Yutani-Androiden handelt, bekannt aus dem „Alien“-Franchise.

Und genau hier, für die Beziehung zwischen Dek und Fannings Charakter, ließ sich Dan Trachtenberg vom PS2-Hit „Shadow of the Colossus“ inspirieren, wie er kürzlich in einem Interview mit Bloody Disgusting enthüllte. „Obwohl ich mich von Filmen inspirieren lasse, haben mich Videospiele wie Shadow of the Colossus stark beeinflusst. Dort hat man einen Protagonisten, der mit einer anderen Figur verbunden ist und Farbe sowie eine emotionale Ebene einbringt“, so der Regisseur.

Wie Shadow of the Colossus als Inspiration diente

Trachtenberg weiter: „In Shadow of the Colossus gibt es diese bewegende Beziehung zu dem Pferd. Das hat mich bei [Predator: Badlands] ein wenig inspiriert, weil ich den Predator mit jemand anderem sehen wollte, einer Figur, die sein Gegenpol ist. Er ist sehr lakonisch, während [Fanning] das Gegenteil ist. Sie besitzt Fähigkeiten, die ihm fehlen. Körperlich hat sie etwas Besonderes, auf dessen Enthüllung ich mich sehr freue. Aber ich möchte, dass das letztendlich für sich spricht.“

Ob Fannings Figur tatsächlich eine Verbindung zum „Alien“-Franchise besitzt, wie der erste Trailer zu „Predator: Badlands“ bereits andeutet, wollte Trachtenberg natürlich noch nicht bestätigen: „Ihre Figur hat einen einzigartigen Reiz, der in der Kombination mit [ihr und Dek] sehr spannend ist“, deutete Trachtenberg geheimnisvoll an.

Übrigens wird „Predator: Badlands“ in diesem Jahr nicht der einzige neue Auftritt eines Yautja bleiben. Bereits im Juni erscheint der Animationsfilm „Predator: Killer of Killers“ auf dem Streamingdienst Disney+. Auch hier zeichnet sich Trachtenberg verantwortlich und will zeigen, wie die ultimativen Jäger in verschiedenen Epochen gegen einige der furchterregendsten Krieger der Menschheitsgeschichte antreten. Daher wird „Killer of Killers“ als Anthologie verschiedene, in Episoden unterteilte Geschichten erzählen.

