PS Plus: Abo-Überraschung – Mitglieder erhalten kostenloses DLC-Paket für beliebten PS5-Shooter

Hin und wieder überrascht Sony die Abonnenten von PS Plus mit kleinen Geschenken und so können Mitglieder ab sofort ein kostenloses DLC-Paket für „Marvel Rivals“ einsacken, das neben einem Skin und weiteren Extras für Squirrel Girl auch 300 Chrono-Marken beinhaltet.

NetEase Games veröffentlichte am 6. Dezember 2024 mit „Marvel Rivals“ einen neuen und kostenlosen Helden-Shooter, der wie die sprichwörtliche Bombe einschlagen konnte: Allein in den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung spülte der Free-to-Play-Titel rund 136 Millionen US-Dollar in die Kassen des chinesischen Herstellers.

Im vergangenen Januar erreichten die Spielerzahlen von „Marvel Rivals“ ihren bisherigen Höhepunkt: Allein auf Steam wurden mehr als 644.000 Spieler gezählt, die gleichzeitig in den Online-Partien unterwegs waren. Und auch nach wie vor erfreut sich der Shooter großer Beliebtheit. Ein kleines Extra wartet jetzt auf alle PS5-Spieler von „Marvel Rivals“, die sich dank PS Plus ein kostenloses DLC-Paket sichern können.

Kostenloser Marvel Rivals-DLC für alle PS-Plus-Mitglieder

Erst gestern wurde für „Marvel Rivals“ ein brandneuer Patch veröffentlicht und als kleines Dankeschön können sich alle PS5-Spieler mit einem PS-Plus-Abonnement, das sogenannte S2-Paket kostenlos aus dem PS Store herunterladen. Das Bundle umfasst einen Skin für Squirrel Girl sowie drei weitere Gegenstände und 300 Chrono-Marken. Diese können genutzt werden, um die verschiedenen Belohnungsstufen im Battle Pass freizuschalten.

Beansprucht werden kann der Gratis-DLC von allen PS-Plus-Mitgliedern, unabhängig von der abonnierten Stufe. Der jüngst veröffentlichte Patch für „Marvel Rivals“ erweiterte das Spiel zudem um den brandneuen Spielmodus „Giant-Size Brain Blas“, in dem alle Marvel-Helden mit einem riesigen Wackelkopf unterwegs sind. Außerdem nahm die Aktualisierung weitere Verbesserungen vor und brachte neue Skins für Loki und Hela in den In-Game-Shop.

Season 2 Hellfire Gala startete am 11. April

„Marvel Rivals“ befindet sich aktuell in der zweiten Season, die den Titel „Hellfire Gala“ trägt und seit dem 11. April 2025 aktiv ist. Zum Start kam die telepathisch begabte Mutantin Emma Frost ins Spiel, während im nächsten Monat zur Mid-Season der mechanische Bösewicht Ultron erwartet wird. Obendrein können sich die Spieler auf der neuen Domination-Karte namens „Hellfire Gala: Krakoa“ austoben.

Jüngst löste eine Entscheidung von NetEase Games aber auch Frust bei den Spielern aus: Die zunächst freudig erwartete Möglichkeit zur farblichen Anpassung von Skins entpuppte sich als kostenpflichtiges Feature. Dass für zusätzliche Looks bereits bezahlter Skins erneut zur Kasse gebeten wird, sorgte für großen Ärger, auf den die Entwickler bisher aber noch nicht öffentlich reagiert haben.

