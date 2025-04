PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch in den letzten Tagen war wieder einiges los. Fangen wir also mit den Neuerscheinungen an, bei denen in dieser Woche für jeden Spieler etwas dabei sein dürfte. Einige der Highlights sind „Clair Obscur: Expedition 33“, „Days Gone Remastered“ sowie die Premium Edition von „Forza Horizon 5“.

Am Dienstag überraschte uns schon Bethesda mit dem Remaster des ursprünglich 2006 erschienenen „The Elder Scrolls 4: Oblivion“. Der Titel wurde kurz nach seiner offiziellen Ankündigung für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar gemacht.

Im PlayStation Store ist vor wenigen Tagen ein neuer Sale gestartet, der bis zu 95 Prozent auf ausgewählte Titel verspricht. Neben einzelnen Spielen wurden dabei auch verschiedene Editionen sowie Erweiterungen im Preis reduziert.

Spieler finden bei dem Sale eine große Auswahl verschiedener Genres. Mit dabei sind unter anderem „Mortal Kombat 11“, „EA Sports College Football 25“ oder auch „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“. Ebenfalls reduziert wurden „Fallout 4“ sowie „Star Wars Jedi: Survivor“.

Auf Steam wird dieser Tage das „Festival der Kistenpuzzlespiele“ gefeiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Titel, bei denen es darum geht, Dinge zu verschieben. Vom 21. April bis zum 28. April gibt es Rabatte, kostenlose Demos sowie Vorstellungen von „Kistenpuzzlespielen“. Sammler können sich wie immer kostenlose Gegenstände im Steam-Punkteshop abholen.

In „Monster Hunter Wilds“ hat in dieser Woche ein neues Event begonnen. Das „Fest der Eintracht: Blütentanz“ dreht sich ganz um den Frühling. Dafür wurde die Große Stätte entsprechend geschmückt und es locken einige Belohnungen. Auch gibt es neue und zurückkehrende Event-Quests. Das „Fest der Eintracht: Blütentanz“ läuft noch bis zum 7. Mai.

