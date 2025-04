Resident Evil 9: Hat Capcom das Spiel heimlich angeteasert?

Capcom hat heute ein Video veröffentlicht, das den Erfolg des Remakes von „Resident Evil 4“ feiert. Während weiter Projekte innerhalb des Franchise ein Geheimnis bleiben, sorgte eine kleine Besonderheit im Video für Spekulationen innerhalb der Community. Fans glauben, einen versteckten Hinweis auf „Resident Evil 9“ entdeckt zu haben.

Resident Evil 9 mit einem Holzkreuz symbolisiert?

Im besagten Video, das den Verkaufserfolg von „Resident Evil 4“ zelebriert, fällt etwas auf: Am Ende der Sequenz wird ein Schild eingeblendet, das den Spielern für ihre Unterstützung dankt. Die Form ähnelt der römischen Zahl IX, also 9, was in den sozialen Netzwerken für reichlich Spekulationen und Diskussionen sorgte.

Selbst der bekannte „Resident Evil“-Insider AestheticGamer1 (auch als Dusk Golem bekannt) meldete sich zu Wort: „Ja, einige haben es schon bemerkt. Und nur zur Info: Ich glaube, es ist eine absichtliche, ironische Änderung von Capcom für die bevorstehende RE9-Ankündigung.“

Ein Teaser zu „Resident Evil 9“ oder ein unbeabsichtigter Zufall? Wird das Bild um 90 Grad gedreht, ist eine römische „9“ zu sehen.

Tatsächlich war ein solches Detail im Originalspiel nicht vorhanden. Im „Resident Evil 4“-Remake ist das betreffende Holzschild als einfaches „X“ gestaltet. Im neuen Video kam es jedoch zu einer Modifikation, sodass die Form wie ein „IX“ erscheint. Daraus leiten viele Fans ab, dass Capcom bewusst einen ersten Hinweis auf „Resident Evil 9“ gestreut haben könnte. Gesichert ist dies aber keinesfalls.

Was ist zu Resident Evil 9 bekannt?

Auch wenn Capcom zu „Resident Evil 9“ weitgehend schweigt, gilt die Entwicklung eines neuen Teils als offenes Geheimnis. Bereits im Sommer 2024 bestätigte der Director Koshi Nakanishi: „Wir machen ein neues Resident Evil.“ Er ergänzte: „Es war wirklich schwierig herauszufinden, was wir nach Resident Evil 7 machen sollten, aber ich habe es gefunden, und ehrlich gesagt fühlt es sich substanziell an.“

Zudem gibt es zahlreiche Gerüchte über die inhaltliche Ausrichtung des neuen Spiels. Dusk Golem behauptete kürzlich, „Resident Evil 9“ werde eine deutliche Neuausrichtung der Serie darstellen – auf dem gleichen Niveau wie „Resident Evil 4“ und „Resident Evil 7“ neu erfunden wurden und neue spielerische Wege beschreiten. Wir berichteten:

Während bisher keine offiziellen Details bekannt sind, deutet einiges darauf hin, dass eine Enthüllung von „Resident Evil 9″ – oder wie der Titel auch heißen mag – noch im Laufe des Jahres erfolgen wird. „Es wird mit ziemlicher Sicherheit noch dieses Jahr enthüllt, also bleibt dran“, meinte Dusk Golem zuletzt. Auch Metacritic hat sich zwischenzeitlich vorbereitet.

Parallel zu den Gerüchten rund um „Resident Evil 9“ feiert Capcom weitere Erfolge innerhalb der Reihe. „Resident Evil 7“ und das Remake von „Resident Evil 2“ überschritten jeweils 15 Millionen verkaufte Einheiten, während „Resident Evil Village“ und das Remake von „Resident Evil 3“ jeweils die Marke von über 10 Millionen Verkäufen erreichten.

