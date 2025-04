Resident Evil: Remake zu Teil 4 sorgt für Rekord – Capcom veröffentlicht neue Verkaufszahlen

Capcom veröffentlichte in dieser Woche neue Verkaufszahlen zur "Resident Evil"-Reihe. Besonders hervor sticht dabei das Remake von "Resident Evil 4", das einen neuen Rekord aufstellte.

Auch wenn Capcom zuletzt vor allem mit „Monster Hunter Wilds“ beeindruckende Erfolge feierte, handelt es sich bei „Resident Evil“ weiterhin um die meistverkaufte Serie des japanischen Publishers.

Dies verdeutlichen auch aktuelle Verkaufszahlen, die Capcom in dieser Woche veröffentlichte. Den Angaben des Publishers zufolge stiegen die Verkaufszahlen der „Resident Evil“-Reihe auf mittlerweile mehr als 167 Millionen abgesetzte Spiele. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte „Resident Evil 7“, das sich 15 Millionen Mal verkaufte.

Ende 2024 lagen die Verkaufszahlen des 2017 veröffentlichten Ablegers noch bei 14,4 Millionen. „Resident Evil Village“ fand in den letzten Monaten 100.000 weitere Käufer und liegt nun bei elf Millionen verkauften Einheiten.

Wie schlagen sich die Remakes?

Kommen wir zu den diversen Remakes, die Capcom in den vergangenen Jahren veröffentlichte. Bei der Neuauflage von „Resident Evil 2“ handelt es sich weiterhin um das erfolgreichste Remake. Genau wie „Resident Evil 7“ wurde „Resident Evil 2“ seit der Veröffentlichung über 15 Millionen Mal verkauft.

Weiter geht es mit dem Remake von „Resident Evil 3“, das mittlerweile die Marke von zehn Millionen abgesetzten Spielen erreichte. Ende 2024 lag der Titel noch bei 9,6 Millionen verkauften Einheiten.

Das bislang letzte Remake in Form von „Resident Evil 4“ erschien im Frühjahr 2023 für PC und Konsolen. Wie Capcom bekannt gab, fand das Remake seit dem Release mehr als zehn Millionen Abnehmer.

Der Publisher ergänzte, dass es sich bei der Neuauflage von Leon S. Kennedys Abenteuer um den Serienableger handelt, der die Zehn-Millionen-Marke bislang am schnellsten durchbrach.

Capcom arbeitet an Resident Evil 9

Im vergangenen Sommer bestätigte Capcom die Gerüchte um die laufenden Arbeiten an einem neuen Ableger und gab bekannt, dass in der Tat an „Resident Evil 9“ gearbeitet wird. Abgesehen von der Tatsache, dass Koshi Nakanishi als Game Director von „Resident Evil 9“ fungieren wird, nannte das Unternehmen jedoch keine weiteren Details.

Daher ist auch unklar, wann wir mit der offiziellen Enthüllung des nächsten „Resident Evil“-Abenteuers rechnen dürfen.

Laut dem auf Horror-Titel spezialisierten Insider und Leaker „Dusk Golem“ ist die lange Wartezeit auf die Tatsache zurückzuführen, dass Capcom die Reihe mit „Resident Evil 9“ umfangreich modernisieren und einen neuen Weg einschlagen wird.

„Ich denke, die Leute werden erkennen, dass der Grund für die lange Wartezeit bei Resident Evil 9 darin liegt, dass es eine große Neuerfindung der Serie ist, auf dem gleichen Niveau wie RE4 und RE7“, so der Insider.

