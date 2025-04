Skate: Kommt ein Offline-Modus? Gibt es Paywalls? Neues Format beantwortet Fragen

Mit dem Start von “The Grind” schaffen der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Full Circle eine neue Schnittstelle zur Community von “Skate”. Ziel ist es, Fragen zu beantworten, Transparenz zu schaffen und regelmäßige Einblicke in die Entwicklung zu gewähren. Vol. 1 nimmt sich unter anderem der Frage nach einem Offline-Modus an. Begeisterungswellen löst die Antwort nicht aus.

Keine Offline-Funktion: Skate setzt auf permanente Online-Anbindung

“Skate” wird ausschließlich online spielbar sein. Die Entwickler begründen diese Entscheidung mit dem Konzept einer dynamischen Multiplayer-Sandbox, die kontinuierlich aktualisiert und erweitert wird. Die Spielwelt San Vansterdam soll sich durch regelmäßige Änderungen und Live-Events stetig weiterentwickeln, was eine ständige Verbindung zum Server voraussetzt.

Laut Full Circle spiegele dieses Design die langfristige Vision wider, ein lebendiges, sich wandelndes Spielerlebnis zu schaffen. „Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn ihr an unserem Playtest teilgenommen habt“, so die Macher.

Die Entscheidung, “Skate” ohne Offline-Modus auszuliefern, stieß bei vielen Spielern auf Kritik – insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Zahl von Live-Service-Games, die nach kurzer Zeit eingestellt werden – darunter etwa „Concord“, „XDefiant“ und „Multiversus“. Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigen, dass sich viele Fans in diesem Sinne einen Offline-Modus wünschen, um eine langfristige Spielbarkeit zu gewährleisten.

Andere Publisher reagierten bereits auf derartige Kritik:

Auch Cross-Play und Cross-Progression wurden bestätigt. Spieler können sich plattformübergreifend anmelden und ihren Fortschritt zwischen PC und Konsole nahtlos übertragen.

Testphase und Community-Feedback

Seit dem Start des „Always-On-Playtests“ im September 2024 wird „Skate“ unter realen Serverbedingungen getestet. Die Testphase begann auf PC und mobilen Endgeräten und wurde später auf Konsolen ausgeweitet. Im März 2025 erfolgte die bislang größte Einladungswelle für Playtester (Registrierungen sind hier möglich). Mit dem Update 0.26.0 wurden parallel dazu neue Inhalte, grafische Verbesserungen sowie die Testfunktion für virtuelle Währungen eingeführt.

Bisher haben über 200.000 Spieler an der Testphase teilgenommen. Hier einige Statistiken aus den Spielsessions:

Mehr als 16 Millionen Kickflips (Varial- und Nollie-Kickflips)

Mehr als 4,8 Millionen 50-50 Grinds gelandet

Der längste Grind (bisher) – mehr als 200 Meter

Mehr als 40 Millionen Total Wipeouts

Mehr als 6,5 Millionen Challenges abgeschlossen

Laut Angaben der Entwickler wurden über 30.000 Beiträge im Forum sowie mehr als 20.000 Umfrageantworten ausgewertet. Dieses Feedback fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Spiels ein, heißt es. Zudem wurde bestätigt, dass der nächste große Testschub für Juni 2025 geplant ist.

Wird alles „Coole“ hinter einer Paywall gesperrt?

Neben technischen Verbesserungen und Inhalten werden im Rahmen der Tests von „Skate“ auch Mikrotransaktionen erprobt. Tester auf bestimmten Plattformen können bereits echtes Geld in die Ingame-Währung “San Van Bucks” investieren. Diese Ausgaben werden laut EA vollständig als frische SVBs zurückerstattet, sobald das Spiel in den Early Access startet.

„Wenn ihr an diesem Test teilnehmt und echtes Geld ausgebt, wird euch euer Geld in SVB zurückerstattet, sobald das Spiel im Early Access erscheint. Wenn ihr SVB für 20 US-Dollar kauft, erhaltet ihr SVB im Wert von 20 US-Dollar für den Early Access auf demselben EA-Konto“, so die Entwickler.

Ein weiteres Thema, das in der Community von „Skate“ häufig diskutiert wurde, betrifft mögliche Einschränkungen durch Paywalls. Hierzu stellen die Entwickler klar, dass neue Spielbereiche kostenlos zugänglich bleiben und kosmetische Items auch durch spielinterne Leistungen verdient werden können. “Skate” soll kein Pay-to-Win-Modell verfolgen, da es keine aufrüstbaren Fähigkeitenwerte gibt. Fortschritt basiert allein auf spielerischem Können.

Die vollständige erste Ausgabe von „The Grind“ lest ihr hier.

Auch eine Alternative ist im Anmarsch:

Wie geht es weiter? Der Start des Early Access von „Skate“ ist weiterhin für 2025 geplant, ein genaues Datum steht bislang nicht fest. Nach aktuellen Angaben wird der Zugang “später im Jahr” freigeschaltet. Der Early Access soll den Beginn einer fortlaufenden Entwicklung markieren. Inhalte, Spielmechaniken und die Welt von San Vansterdam werden sich laut Entwickler über Monate hinweg erweitern.

