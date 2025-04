Split Fiction: Verfilmung nimmt Fahrt auf – Sydney Sweeney und ein Team, das Großes verspricht

Nachdem die Hazelight Studios mit „It Takes Two“ bereits das Spiel des Jahres 2021 abliefern, folgte im März dieses Jahres der nächste Koop-Hit: „Split Fiction“ konnte nicht nur hervorragende Test-Wertungen einfahren, sondern sich allein in der ersten Woche nach der Veröffentlichung bereits über 2 Millionen Mal verkaufen.

Kaum drei Wochen später machten bereits erste Meldungen die Runde, dass sich angeblich mehrere Top-Studios in Hollywood um die Rechte für eine Filmadaption von „Split Fiction“ bemühten. Daraufhin dämpfte Chefentwickler Josef Fares zwar die Erwartungen der Fans, doch nun scheint das Projekt langsam Fahrt aufzunehmen – und offenbar konnten gleich mehrere namhafte Persönlichkeiten für die Umsetzung gewonnen werden.

Bericht: Sydney Sweeney in Hauptrolle, Wicked-Regie und Deadpool-Autoren an Bord

Wie Variety jetzt berichtet, soll Sydney Sweeney eine der Hauptrollen im „Split Fiction“-Film übernehmen. Die amerikanische Schauspielerin ist vor allem durch Serien wie „Everything Sucks!“ oder „Euphoria“ bekannt. Darüber hinaus war sie aber auch schon in Filmen wie Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ oder „Madame Web“ zu sehen. Ob Sweeney Mio oder Zoe darstellen wird, steht aber noch nicht fest.

Die Regie soll Jon M. Chu übernehmen, der zuletzt mit „Wicked“, der gefeierten und zehnfach Oscar-nominierten Verfilmung des Musicals „Wicked – Die Hexen von Oz“, auf sich aufmerksam machen konnte. Ebenso hochkarätig besetzt ist das Autorenteam für „Split Fiction“: Rhett Reese und Paul Wernick, die bereits das Drehbuch zu „Deadpool & Wolverine“ verfassten, sollen am Skript arbeiten.

Story Kitchen übernimmt die Produktion – It Takes Two wird ebenfalls verfilmt

Für die Produktion von „Split Fiction“ zeichnet sich das Medienunternehmen Story Kitchen verantwortlich, die sich vorrangig auf Adaptionen bekannter Videospiele für Film und Fernsehen spezialisiert haben. In der Vergangenheit arbeitete das Unternehmen auch schon an der „Sonic the Hedgehog“-Reihe und dem „Tomb Raider“-Franchise. Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Darüber hinaus arbeitet Story Kitchen auch an einer weiteren Adaption von Entwickler Hazelight und so soll auch „It Takes Two“ verfilmt werden. Das Projekt, an dem auch die Amazon Studios und Seven Bucks Productions beteiligt sind, wurde bereits Anfang 2022 angekündigt. Konkrete Details liegen bisher aber noch nicht vor. Zuletzt gab es Gerüchte, dass womöglich Dwayne „The Rock“ Johnson als Produzent und Darsteller fungieren könnte.

