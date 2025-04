Switch 2: Überholt die Nintendo-Konsole die PS4/PS5? Größter Konsolen-Launch aller Zeiten erwartet

Mit dem näher rückenden Launch der Switch 2 könnte möglicherweise der größte Konsolenstart aller Zeiten bevorstehen. Zumindest geht davon ein Analyst aus, der sich vor allem auf die beeindruckenden Zahlen aus Japan stützt. Sollte seine Prognose zutreffen, würde die Switch 2 in Bezug auf die Markteinführung sogar die PS4 und PS5 übertreffen.

Die Switch gehört zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, und auch der kommenden Switch 2 wird eine vielversprechende Zukunft prophezeit. Bereits Anfang des Monats sagten Analysten voraus, dass sie die sich am schnellsten verkaufende Konsole aller Zeiten werden könnte. Zudem gehen Experten davon aus, dass Nintendo zum Launch Anfang Juni etwa 6 bis 8 Millionen Exemplare der Switch 2 produzieren wird.

Nun geht ein Analyst sogar noch weiter und ist der Ansicht, dass die Switch 2 den größten Konsolen-Launch aller Zeiten hinlegen und damit auch die bisherigen Rekordhalter, Sonys PS4 und PS5, übertreffen wird. Als Begründung nennt der Branchenkenner vor allem die beeindruckenden Zahlen aus Japan – 2,2 Millionen Spieler haben sich dort über die My-Nintendo-Lotterie für eine Vorbestellung beworben.

Analyst geht von 6,6 Millionen Vorbestellungen weltweit aus

Laut dem Analysten Pelham Smithers von Pelham Smithers Associates, einem auf japanische Aktienanalysen spezialisierten Unternehmen, deutet in Fall der Switch 2 alles auf einen beeindruckenden Erfolg hin. In einem Gespräch mit Bloomberg (via VGC) erklärte der Experte: „Da Japan ein Drittel der weltweiten installierten Basis der Switch ausmacht, impliziert dies 6,6 Millionen Vorbestellungen weltweit.“

Zum Vergleich: Aktuell hält Sony mit der PS4 und PS5, die sich in den ersten beiden Monaten jeweils 4,5 Millionen Mal verkaufen konnten, den Rekord für den bislang größten Konsolen-Launch. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es bei der PS5 lange Lieferengpässe gab – wäre die Konsole durchgehend verfügbar gewesen, hätte sie die Verkaufszahlen der PS4 höchstwahrscheinlich übertroffen.

Nintendo kann hoher Nachfrage in Japan nicht nachkommen

Währenddessen stellt sich die Frage, ob Nintendo die große Nachfrage der Switch 2 auch abdecken kann. Mit Blick auf den japanischen Markt meldete sich erst kürzlich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zu Wort, der gestand, dass die 2,2 Millionen Bewerbungen für die Vorbestellungen die internen Erwartungen weit übertroffen habe. Demnach werden nicht alle Bewerber berücksichtigt, wofür sich Furukawa bereits bei den Spielern entschuldigte.

„Trotz der verfügbaren Stückzahl der zweiten Verlosung können wir jedoch nicht alle eingegangenen Bewerbungen bearbeiten. Wir entschuldigen uns zutiefst, dass wir eure Erwartungen trotz unserer Vorbereitungen nicht erfüllen konnten“, ließ das aktuelle Oberhaupt von Nintendo verlauten. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird man jedoch die Produktion der Switch 2 erhöhen.

Ob die Nachfrage in Nordamerika oder Europa zu einem ähnlichen Ergebnis führen wird, bleibt abzuwarten. In den USA starteten die Vorbestellungen erst am gestrigen Donnerstag, nachdem es aufgrund des Zollchaos zu einer kurzfristigen Verschiebung gekommen war. Hierzulande ist die Switch 2, die für 469,99 Euro erhältlich ist, bereits seit Anfang April vorbestellbar. Aktuell ist die Konsole jedoch bei den meisten Händlern ausverkauft und kann derzeit auch nicht mehr reserviert werden.

