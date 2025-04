Tomb Raider 4-6 Remastered: Patch 1 verbessert Grafik sowie Fotomodus und bringt neue Outfits – Changelog

Im vergangenen Februar wurde mit „Tomb Raider 4-6 Remastered“ eine weitere Spielesammlung mit der ikonischen Archäologin Lara Croft veröffentlicht. Das Paket enthält technisch und spielerisch überarbeitete Versionen der Klassiker „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“.

Um das Spielerlebnis noch weiter zu verbessern und neue Features zu liefern, hat Entwickler Aspyr Media jetzt auch ein erstes Update für „Tomb Raider 4-6 Remastered“ veröffentlicht und so steht ab sofort Patch 1 auf allen Plattformen zum Download bereit.

Das sind die Highlights von Patch 1

Patch 1 optimiert alle drei Spiele der „Tomb Raider 4-6 Remastered“-Sammlung, wobei die Grafik unter anderem durch korrigierte Texturen verbessert wird. In „Tomb Raider 4“ wurde zudem die Beleuchtung überarbeitet, ebenso wie in „Tomb Raider 5“, wo zusätzlich die Skyboxen aktualisiert wurden. „Tomb Raider 6“ erhält obendrein neue HD-Assets und dynamische Haarphysik für Lara und Kurtis.

Des Weiteren erweitert Patch 1 den Foto-Modus um eine neue Animationsoption, Sonnenbrillen und Gesichtsanimationen im klassischen Grafikmodus. Außerdem sind neue Outfits für Lara Croft enthalten, die sich über die Outfitwahl in „Tomb Raider 4“ und „Tomb Raider 5“ freischalten lassen. Zu guter Letzt beinhaltet das Update natürlich auch zahlreiche kleinere Verbesserungen zur Verfeinerung des Spielerlebnisses.

Tomb Raider 4-6 Remastered – Patch 1 Changelog:

Allgemein

Neue Outfits freigeschaltet – Tauche im Foto-Modus in ikonische Looks aus Lara Crofts vergangenen Abenteuern ein. Schalte sie über die Outfit-Auswahl in Tomb Raider 4 und 5 frei.

– Tauche im Foto-Modus in ikonische Looks aus Lara Crofts vergangenen Abenteuern ein. Schalte sie über die Outfit-Auswahl in Tomb Raider 4 und 5 frei. Verbesserungen des Foto-Modus – Beinhaltet jetzt eine Animationsoption, Sonnenbrillen und Gesichtsanimationen im klassischen Grafikmodus.

– Beinhaltet jetzt eine Animationsoption, Sonnenbrillen und Gesichtsanimationen im klassischen Grafikmodus. Erweiterte Grafikeinstellungen – Neue Optionen für Helligkeit und Retro-Filter wurden hinzugefügt, um die Grafik anzupassen.

– Neue Optionen für Helligkeit und Retro-Filter wurden hinzugefügt, um die Grafik anzupassen. Optimierungen des Fly-by-Kamera-Editors – Du kannst jetzt einzelne Kameras anpassen, wenn du filmreife Aufnahmen erstellst.

– Du kannst jetzt einzelne Kameras anpassen, wenn du filmreife Aufnahmen erstellst. Anpassungen der Menüschriftart – Die HD-Schriftarten von TR4 und TR5 wurden in der Größe angepasst, um eine bessere Konsistenz mit der klassischen Grafik zu gewährleisten.

– Die HD-Schriftarten von TR4 und TR5 wurden in der Größe angepasst, um eine bessere Konsistenz mit der klassischen Grafik zu gewährleisten. Texturkorrekturen & Verbesserungen – Texturen wurden bereinigt und die Texturübergänge verbessert, um sichtbare Übergänge zu reduzieren.

– Texturen wurden bereinigt und die Texturübergänge verbessert, um sichtbare Übergänge zu reduzieren. Beleuchtungsfehler behoben – Fackeln beleuchten die Umgebung jetzt korrekt.

– Fackeln beleuchten die Umgebung jetzt korrekt. Animationskorrekturen – Lara bewegt sich nicht mehr, während sie bewusstlos oder tot ist.

– Lara bewegt sich nicht mehr, während sie bewusstlos oder tot ist. Kamera-Updates – Starre Kameras wurden für die moderne Steuerung entfernt, um den Spielern ein flüssigeres Erlebnis zu bieten.

– Starre Kameras wurden für die moderne Steuerung entfernt, um den Spielern ein flüssigeres Erlebnis zu bieten. Verfeinerungen der Steuerung – Verbesserte Interaktion mit Sprungschaltern, dem Greifen von Seilen und der Handhabung von Fackeln – insbesondere mit der modernen Steuerung.

– Verbesserte Interaktion mit Sprungschaltern, dem Greifen von Seilen und der Handhabung von Fackeln – insbesondere mit der modernen Steuerung. Fehlerbehebungen bei Deckenkameras – Die Kamera der modernen Steuerung verhält sich jetzt in der Nähe niedriger Decken vorhersehbarer.

– Die Kamera der modernen Steuerung verhält sich jetzt in der Nähe niedriger Decken vorhersehbarer. Aktualisierungen des Musikverhaltens – Die Musik pausiert jetzt, wenn du das Inventar öffnest, und geheime Musiktitel werden jetzt über die Umgebungsgeräusche gelegt, anstatt sie zu unterbrechen.

– Die Musik pausiert jetzt, wenn du das Inventar öffnest, und geheime Musiktitel werden jetzt über die Umgebungsgeräusche gelegt, anstatt sie zu unterbrechen. Verbesserungen bei einziehbaren Fallen – Objekte wie Stacheln werden jetzt korrekt animiert, anstatt skaliert zu werden.

– Objekte wie Stacheln werden jetzt korrekt animiert, anstatt skaliert zu werden. Fallreaktionen – Lara reagiert jetzt mit angemessenen Gesichtsausdrücken, wenn sie aus großer Höhe fällt.

– Lara reagiert jetzt mit angemessenen Gesichtsausdrücken, wenn sie aus großer Höhe fällt. Inventar-Bildrate behoben – Das Inventar läuft jetzt mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

– Das Inventar läuft jetzt mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Lokalisierung – Diverse Text- und Übersetzungsfehler in verschiedenen Sprachen wurden behoben.

Tomb Raider 4

Visuelle Überarbeitungen – Verbesserte Beleuchtung, Effekte und allgemeine visuelle Qualität in allen Levels.

– Verbesserte Beleuchtung, Effekte und allgemeine visuelle Qualität in allen Levels. HD-Ladebildschirme – Brandneue HD-Ladebildschirme für einen immersiveren Übergang hinzugefügt.

– Brandneue HD-Ladebildschirme für einen immersiveren Übergang hinzugefügt. Linsenreflexionen – Ein klassischer filmischer Effekt kehrt in TR4 zurück.

– Ein klassischer filmischer Effekt kehrt in TR4 zurück. Fahrzeugsteuerung – Die Steuerung von Jeep und Motorrad wurde für ein besseres Fahrerlebnis optimiert.

– Die Steuerung von Jeep und Motorrad wurde für ein besseres Fahrerlebnis optimiert. Geometriekorrekturen – Lücken im Seth-Grab geschlossen und eine schwebende Tür in der Wüsten-Eisenbahn entfernt.

– Lücken im Seth-Grab geschlossen und eine schwebende Tür in der Wüsten-Eisenbahn entfernt. Charakterkonsistenz – Das HD-Gesichtsmodell von Aziza ist jetzt in Gameplay und Zwischensequenzen identisch.

– Das HD-Gesichtsmodell von Aziza ist jetzt in Gameplay und Zwischensequenzen identisch. Umgebungsgenauigkeit – Arabische Beschilderungen in Kairo wurden im Sinne der Authentizität korrigiert.

– Arabische Beschilderungen in Kairo wurden im Sinne der Authentizität korrigiert. Musikkorrekturen – Im Level „Tempel des Horus“ wird nun die korrekte Hintergrundmusik abgespielt.

Tomb Raider 5

Verbesserungen bei Himmel & Beleuchtung – Aktualisierte HD-Skyboxen und hinzugefügte Blitzeffekte für mehr Atmosphäre.

– Aktualisierte HD-Skyboxen und hinzugefügte Blitzeffekte für mehr Atmosphäre. Modell-Updates – Geflügelte Greifen und weiße Backsteine wurden überarbeitet, um besser mit dem Originalspiel und realen Vorbildern übereinzustimmen.

– Geflügelte Greifen und weiße Backsteine wurden überarbeitet, um besser mit dem Originalspiel und realen Vorbildern übereinzustimmen. Visuelle Verbesserungen beim Bosskampf – Fehlende Texturen im Kampf gegen die Hydra wurden wiederhergestellt.

– Fehlende Texturen im Kampf gegen die Hydra wurden wiederhergestellt. Umgebungskorrekturen – Visuelle Inkonsistenzen bei Türen, Gittern und übermäßig heller Beleuchtung wurden behoben.

– Visuelle Inkonsistenzen bei Türen, Gittern und übermäßig heller Beleuchtung wurden behoben. Wassereffekte – Ein grafischer Fehler, der das Flackern von Blut im Level „U-Boot-Untergang“ verursachte (Z-Fighting), wurde behoben.

– Ein grafischer Fehler, der das Flackern von Blut im Level „U-Boot-Untergang“ verursachte (Z-Fighting), wurde behoben. Überarbeitung von HD-Objekten – Schätze, Verkaufsautomaten und andere Dekorationen wurden aktualisiert, um dem klassischen Erscheinungsbild zu entsprechen.

– Schätze, Verkaufsautomaten und andere Dekorationen wurden aktualisiert, um dem klassischen Erscheinungsbild zu entsprechen. Logo-Korrekturen – Gespiegelte VCI-Logos wurden korrigiert.

– Gespiegelte VCI-Logos wurden korrigiert. Anpassungen im Leveldesign – Korridor-Illusionen wurden durch tatsächliche Gänge ersetzt, und Metallstangen wurden wiederhergestellt, um dem ursprünglichen Look zu entsprechen.

Tomb Raider 6

Neue HD-Assets – Zusätzliche Charaktere und Inventargegenstände verfügen jetzt über hochauflösende Modelle.

– Zusätzliche Charaktere und Inventargegenstände verfügen jetzt über hochauflösende Modelle. Haarphysik – Lara und Kurtis haben nun fließende Haare mit dynamischer Physik.

– Lara und Kurtis haben nun fließende Haare mit dynamischer Physik. Textur-Upgrades – Originale Texturdetails und -farben wurden wiederhergestellt, während die HD-Qualität verbessert wurde.

– Originale Texturdetails und -farben wurden wiederhergestellt, während die HD-Qualität verbessert wurde. Wasserverbesserungen – Visuelle Updates machen Wasser realistischer und flüssiger.

– Visuelle Updates machen Wasser realistischer und flüssiger. Performance-Steigerungen – Schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay auf allen Plattformen.

– Schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay auf allen Plattformen. PS5-Stabilität – Abstürze beim Spielen der PS4-Version auf der PS5 wurden behoben.

– Abstürze beim Spielen der PS4-Version auf der PS5 wurden behoben. Klassische Steuerung kehrt zurück – Eine Option für die ursprüngliche Konsolensteuerung von 2003 wurde hinzugefügt.

– Eine Option für die ursprüngliche Konsolensteuerung von 2003 wurde hinzugefügt. Korrekturen von Story-Details – Rechtschreibfehler (wie Vasiley’s Adresse) und Umgebungsinkonsistenzen (wie Beschilderung und Texturlücken) wurden behoben.

– Rechtschreibfehler (wie Vasiley’s Adresse) und Umgebungsinkonsistenzen (wie Beschilderung und Texturlücken) wurden behoben. Modellkonsistenz – Visuelle Fehler wie nicht übereinstimmende Texturen, falsche Beleuchtung und fehlende Transparenz in Schlüsselszenen wurden korrigiert.

– Visuelle Fehler wie nicht übereinstimmende Texturen, falsche Beleuchtung und fehlende Transparenz in Schlüsselszenen wurden korrigiert. Erweiterte Umgebungsinteraktionen – Radios spielen jetzt Nachrichtensendungen ab, und im Pariser Ghetto kann man mit einem neuen Tutorial den Nahkampf üben.

– Radios spielen jetzt Nachrichtensendungen ab, und im Pariser Ghetto kann man mit einem neuen Tutorial den Nahkampf üben. Verbesserungen der Kamerasteuerung – Starre Kameraansichten können jetzt mit der „Kamera zurücksetzen“-Taste abgebrochen werden, wenn die moderne Steuerung verwendet wird.

– Starre Kameraansichten können jetzt mit der „Kamera zurücksetzen“-Taste abgebrochen werden, wenn die moderne Steuerung verwendet wird. Achievement-Korrekturen – Das „Parkour“-Achievement wird nun wie vorgesehen freigeschaltet.

– Das „Parkour“-Achievement wird nun wie vorgesehen freigeschaltet. Kampf- & Bewegungs-Korrekturen – Animationsfehler, feststeckende Gegner und verschiedene Bugs im Zusammenhang mit Dual-Pistolen, Ragdoll-Physik und Spielerbewegung wurden behoben.

– Animationsfehler, feststeckende Gegner und verschiedene Bugs im Zusammenhang mit Dual-Pistolen, Ragdoll-Physik und Spielerbewegung wurden behoben. Audio-Bugfixes – Probleme mit fehlenden oder sich wiederholenden Soundeffekten wurden behoben, und die Lautstärkepegel nach dem Neuladen wurden angepasst.

– Probleme mit fehlenden oder sich wiederholenden Soundeffekten wurden behoben, und die Lautstärkepegel nach dem Neuladen wurden angepasst. Korrekturen der Gameplay-Logik – Tastentöne werden jetzt abgespielt, Puzzle-Sequenzen unterbrechen keine Animationen mehr, und Statistiken werden korrekt erfasst.

– Tastentöne werden jetzt abgespielt, Puzzle-Sequenzen unterbrechen keine Animationen mehr, und Statistiken werden korrekt erfasst. Outfit- & Animations-Korrekturen – Das Wechseln von Outfits beeinträchtigt nicht mehr Laras Augenanimationen in Zwischensequenzen.

– Das Wechseln von Outfits beeinträchtigt nicht mehr Laras Augenanimationen in Zwischensequenzen. Fehlerbehebungen beim Gegnerverhalten – Animationsfehler beim Cleaner, Boaz und Kurtis wurden behoben.

– Animationsfehler beim Cleaner, Boaz und Kurtis wurden behoben. Kamera- & FOV-Anpassungen – Das Sichtfeld wurde angepasst, um besser dem ursprünglichen Spielerlebnis zu entsprechen, insbesondere mit der Panzersteuerung.

– Das Sichtfeld wurde angepasst, um besser dem ursprünglichen Spielerlebnis zu entsprechen, insbesondere mit der Panzersteuerung. Visuelle Bugfixes – Probleme mit falscher Kameradrehung, respawnenden Gegenständen, fehlerhafter Geometrie und Beleuchtung inkonsistenzen wurden behoben.

– Probleme mit falscher Kameradrehung, respawnenden Gegenständen, fehlerhafter Geometrie und Beleuchtung inkonsistenzen wurden behoben. Chirugai-Updates – Mehrere Fehler behoben, die Audio, Grafik und Gameplay bei der Verwendung des Chirugai betrafen.

Remastered-Sammlung bietet technische und spielerische Verbesserungen

„Tomb Raider 4-6 Remastered“ ist seit dem 14. Februar 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich. Im Vergleich zu den Originalen warten die technisch angepassten Versionen auf der PS5 und Series X mit einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auf. Obendrein wurde die Steuerung verbessert und die Kameraführung angepasst, um auch modernen Ansprüchen besser gerecht zu werden.

Aspyr Media hat darüber hinaus eine neue Munitionsanzeige und Boss-Lebensbalken integriert sowie eine optimierte Cutscene-Kamera implementiert. Inhaltlich sind die Neuauflagen identisch mit den Originalspielen – lediglich der „Times Exclusive“-Level aus „Tomb Raider 4“ ist nun auf allen Plattformen spielbar. Zusätzlich können Spieler jederzeit nahtlos zwischen moderner und Original-Grafik wechseln.

