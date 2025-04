Baldur’s Gate 3: „Langweilig“ – Darum brauchen Fans nicht auf DLC zu hoffen

Kein DLC für „Baldur’s Gate 3“: In einem aktuellen Interview hat Larian-CEO Swen Vincke die Träume der Fans platzen lassen, als er erklärte, wie das Studio der Entwicklung von Zusatzinhalten gegenübersteht.

Am 15. April veröffentlichte Entwicklerstudio Larian mit Patch 8 das finale Update für „Baldur’s Gate 3“ und zog damit einen Schlussstrich unter das preisgekrönte Rollenspiel. Nachdem die umfangreiche Aktualisierung unter anderem neue Unterklassen, einen Fotos-Modus und Crossplay ins Spiel brachte, ist die aktive Entwicklung ab sofort beendet.

Auch auf einen möglichen DLC für „Baldur’s Gate 3“ bräuchten die Fans wohl nicht mehr zu hoffen, wie Swen Vincke, seines Zeichens CEO der Larian Studios, jetzt in einem aktuellen Interview mehr als deutlich gemacht hat. So erklärte er, welche Haltung das Entwicklerstudio gegenüber den Arbeiten an möglichen Zusatzinhalten vertritt.

Larian Studios finden DLC-Entwicklung „langweilig“

Im Gespräch mit GameSpot machte Vincke deutlich, dass die Larian Studios „nicht im DLC-Geschäft“ sind und verwies stattdessen auf die langanhaltende und umfangreiche Update-Politik. Auf Nachfrage erklärte der Entwickler, dass die Arbeiten an möglichen Zusatzinhalten „langweilig“ sind und man aus diesem Grund auch „keine Leidenschaft“ dafür aufbringen könnte.

Er ergänzte: „Man will zufriedene Spieler und ein erfolgreiches Geschäft, aber man braucht auch glückliche Entwickler. Das, was wir gerade machen, macht die Entwickler viel zufriedener. Wir hatten einen Riesenerfolg, und die Leute forderten ständig DLCs, und wir sagten zu, welche zu machen. Aber als wir dann Zeit zum Nachdenken fanden, fragten wir uns: Was tun wir da eigentlich?“

Mehr Baldur’s Gate wird kommen – aber nicht von Larian

Doch trotz der DLC-Absage können sich „Baldur’s Gate“-Fans in Zukunft trotzdem über neue Inhalte aus dem Fantasy-Universum freuen. Hasbro, die hinter der „Dungeons & Dragons“-Marke stehen und die Rechte am Franchise halten, beschäftigen sich unlängst mit einer Fortsetzung. Das machte Dan Ayoub, Senior Vice President of Digital Games bei Hasbro, kürzlich auf der Game Developers Conference deutlich.

„Wir arbeiten gerade an unseren Plänen für die Zukunft und überlegen, was wir damit machen werden. Und tatsächlich werden wir in Kürze einiges haben, über das wir sprechen werden“, erklärte Ayoub. Fakt ist jedoch, dass das nächste „Baldur’s Gate“ definitiv nicht von den Larian Studios kommen wird. Dass man nicht an „Baldur’s Gate 4“ arbeiten wird, bestätigte Swen Vincke bereits im vergangenen Jahr.

Stattdessen arbeitet das Studio an einem neuen Spiel, das sich bereits seit einigen Monaten in der Entwicklung befindet. Nach Abschluss der Arbeiten an „Baldur’s Gate 3“ kann sich das Team nun vollständig dem nächsten Projekt widmen. Details dazu sind bisher aber unbekannt. Fest steht lediglich, dass es sich erneut um ein Rollenspiel handeln wird, womit Larian seiner Expertise treu bleibt.

