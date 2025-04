Bloodborne: Blutige Neuauflage enthüllt – der Hunter-Statue fürs Regal 

2015 erschien das von FromSoftware entwickelte „Bloodborne“ exklusiv für die PS4 und das düstere Action-Rollenspiel erreichte binnen kürzester Zeit Kultstatus. Fans sehnen sich seit Jahren nach einem möglichen „Bloodborne 2“ oder Remaster des Originals, doch bislang blieb der Wunsch unerfüllt.

Eine Neuauflage wurde jetzt dennoch angekündigt: Die der Hunter-Statue, die bereits 2018 von Gecco geschaffen und als Hommage an den beliebten „The Old Hunters“-DLC auf den Markt gebracht wurde. Jetzt kehrt das beeindruckende Sammelobjekt fürs Regal in der sogenannten „Blood Regain Edition“ zurück, doch Käufer müssen bei Interesse tief in die Tasche greifen.

Der Jäger aus Bloodborne fürs Regal

Statuen von Videospielfiguren sind bekanntlich nie sonderlich günstig, vor allem nicht, wenn sie im Maßstab 1:6 und mit zahlreichen Details daherkommen, wie es bei der „Bloodborne“-Statue der Fall ist. Aus diesem Grund werden auch hier 599,99 US-Dollar fällig, während Vorbestellungen ab sofort im Online-Shop von Gecco möglich sind. Ausgeliefert werden die Statuen aber erst zwischen Oktober und Dezember dieses Jahres.

Gegenüber dem 2018er-Modell bietet die „Blood Regain Edition“ zwei neue Waffen: das ikonische Sägehackbeil und die Donnerbüchse. Zusätzlich enthalten sind die Jägeraxt, eine Pistole, Fackel, Kanone und der riesige Kirchenhammer, was einen Austausch der Bewaffnung ermöglicht. Neu ist auch, dass die überarbeitete Hunter-Statue ihrem Titel getreu ziemlich blutüberströmt wirkt. Und auch der Sockel wurde neu modelliert und erinnert nun an die bekannten Kelch-Dungeons.

Die „Blood Regain Edition“ der Hunter-Statue kommt mit neuen Waffen und ziemlich blutüberströmt daher.

Dass man mit 599,99 US-Dollar aber noch durchaus im Rahmen liegt, zeigten zuletzt auch zwei überaus realistische Statuen von Eve und Tachy aus „Stellar Blade“, die für jeweils 2.199 US-Dollar vorbestellt werden konnten. Das hielt die Fans jedoch nicht ab, kräftig zu bestellen, sodass beide Figuren und auch ein Set für 3.599 US-Dollar innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

Wie steht es um ein Remaster oder Bloodborne 2?

Doch so gut sich die neue Hunter-Statue im Regal präsentieren würde, würden sich viele Fans wohl eher ein neues Spiel oder ein Remaster wünschen. In den USA zählt „Bloodborne“ gemessen an physischen und digitalen Verkäufen mittlerweile zu den Top 70 der erfolgreichsten PS4-Spiele unter über 10.000 Titeln – eine beeindruckende Leistung, die das Potenzial eines weiteren Spiels verdeutlicht.

Zuletzt befragte FromSoftware Spieler im Rahmen des Netzwerktests zu „Elden Ring: Nightreign“ auch nach verschiedenen Titeln, darunter „Bloodborne“ – doch konkrete Hinweise fehlen weiterhin. Aussagen zufolge liegt Schöpfer Hidetaka Miyazaki das Spiel sehr am Herzen, weshalb er ein mögliches Remaster nur ungern in fremde Hände geben möchte, und auch das PlayStation-Team respektiert diesen Wunsch.

Zudem war FromSoftware in den letzten Jahren mit vielen anderen erfolgreichen Titeln beschäftigt, darunter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ und allen voran natürlich „Elden Ring“, sodass auch ein mögliches „Bloodborne 2“ bislang kein Thema war. Erst kürzlich stellte das Studio mit „The Duskbloods“ ein neues Spiel vor, dessen Look und Atmosphäre unweigerlich an „Bloodborne“ erinnerte – allerdings handelt es sich um einen Multiplayer-Titel im Stil von „Elden Ring: Nightreign“, der bisher nur für die Switch 2 angekündigt wurde.

