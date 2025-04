Clair Obscur Expedition 33: Erwartungen übertroffen – RPG nach nur 24 Stunden mit furiosem Verkaufsstart

Das in dieser Woche veröffentlichte Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ kommt bei den Spielern offenbar sehr gut an. Wie das französische Indie-Entwicklerstudio Sandfall Interactive mitteilte, wurde schon nach 24 Stunden ein erster Verkaufsmeilenstein erreicht, der sämtliche Erwartungen übertraf.

Seit dem 24. April 2025 ist „Clair Obscur: Expedition 33“ des französischen Indie-Studios Sandfall Interactive für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich, an dessen Entwicklung nur rund 30 Personen beteiligt waren. Das Rollenspiel erregte jedoch auch durch seine hervorragenden Testwertungen Aufmerksamkeit und führt mit einem Metascore von 92 Punkten aktuell die Liste der bestbewerteten Spiele des Jahres an.

Dies spiegelte sich auch in den Spielerzahlen wider: Direkt zum Start wurden über 50.000 Spieler auf Steam verzeichnet. Wie die Entwickler nun mitteilten, konnten aber auch die Verkaufszahlen überzeugen, obwohl „Clair Obscur: Expedition 33“ im Xbox Game Pass verfügbar ist. Demnach wurde der erste Verkaufsmeilenstein schneller erreicht als erwartet.

500.000 verkaufte Einheiten in nur 24 Stunden

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wandten sich die Verantwortlichen von Sandfall Interactive an die Fans und bestätigten, dass innerhalb der ersten 24 Stunden bereits 500.000 Exemplare von „Clair Obscur: Expedition 33“ verkauft werden konnten. „Ein Meilenstein für uns, den wir schneller erreicht haben, als wir es uns je vorgestellt hätten. Vielen Dank euch allen.“, so die Entwickler in ihrer Nachricht.

Aufgrund der Veröffentlichung im Game Pass ist zudem davon auszugehen, dass die tatsächliche Spielerzahl deutlich höher ausfallen dürfte, was für ein neues Franchise ein durchaus beeindruckendes Ergebnis ist. Zumal die Konkurrenz aktuell groß ist: Erst kurz zuvor wurde mit „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ eine Neuauflage von Bethesdas Rollenspiel-Klassiker veröffentlicht, die bereits von über 4 Millionen Spielern gespielt wurde.

Clair Obscur: Expedition 33 und Oblivion Remastered können beide koexistieren

Der Release von „Clair Obscur: Expedition 33“ war lange bekannt, während die Veröffentlichung von „Oblivion Remastered“ – abgesehen von vorherigen Gerüchten – eher als Shadow-Drop erfolgte. Eine etwas undankbare Situation für das neue Spiel von Sandfall Interactive. In einem Interview äußerte sich Synchronsprecher Ben Starr, die Stimme von Verso in „Clair Obscur: Expedition 33“, jedoch wenig besorgt.

Starr, der zuvor bereits Clive Rosfield in der englischen Version von „Final Fantasy 16“ sprach, sieht keine Gefahr einer direkten Konkurrenz zwischen den beiden Rollenspielen. Stattdessen freut er sich über die große Vielfalt im Videospielbereich und erkennt sogar einen leichten Vorteil für „Clair Obscur: Expedition 33“ aufgrund seiner Originalität als neue Marke.

„Ich denke, was man dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, wie aufregend es ist, dass wir uns im Jahr 2025 befinden“, so der Sprecher. „Ein Jahr, in dem, ganz gleich welche Gaming-Vorlieben man hat – ob man von Blue Prince besessen ist, von Oblivion, ob man sich auf Doom: The Dark Ages freut oder auf Clair Obscur – es einfach so viel Vielfalt zu entdecken gibt.“

