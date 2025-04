Death Stranding: Kojima castete Margaret Qualley, nachdem er sie in bizarrer Werbung sah

In dem ursprünglich 2019 erschienenen „Death Stranding“ erzählt Hideo Kojima die Geschichte von Sam Porter Bridges, der den verbliebenen Menschen der USA nach der Postapokalypse wieder Hoffnung bringen soll. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Sam, der von dem Schauspieler Norman Reedus dargestellt wird.

Auf ihrer Reise begegnen die Nutzer jedoch noch weiteren bekannten Gesichtern, wie Mads Mikkelsen, Léa Seydoux oder auch Troy Baker. Über seinen englischen Twitter-Account ließ Kojima seine Follower nun wissen, warum er auch die Schauspielerin Margaret Qualley an Bord holte.

Schräger Werbespot machte Kojima auf Qualley aufmerksam

Ein anderer Nutzer teilte auf Twitter einen kurzen Clip aus einem Werbespot, der vor sieben Jahren erschien. In der Werbung legt Margaret Qualley einen recht außergewöhnlichen Tanz für ein Parfüm der Marke Kenzo hin. Kojima antwortete auf den Beitrag und erzählte dazu: „Ich habe das gesehen und ihr die Rolle der Mama (Lockne) in Death Stranding angeboten.“

Der Clip an sich lässt sich wohl am besten mit „schräg“ oder „bizarr“ beschreiben. Qualley ist zu sehen, wie sie anfangs einem Beitrag oder einer Rede lauscht, bald jedoch schon gelangweilt oder bestürzt erscheint und den Saal verlässt.

Kurz darauf beginnt eine einzigartige Performance, bei der Qualley nicht nur sämtliche Muskeln in ihrem Gesicht verrenkt, sondern auch einen besonderen Ausdruckstanz hinlegt. Davon scheint nicht nur Hideo Kojima begeistert zu sein. In den Kommentaren auf YouTube wird Qualleys Darbietung als „unglaublich intensive akrobatische Leistung“ gelobt. „Können wir darüber reden, wie toll ihr Schauspiel ist?“, schreibt ein weiterer Zuschauer. „Wow, ich wusste nicht, dass sie auch eine tolle Tänzerin ist“, wirft ein anderer Nutzer unter dem Video ein.

Kojima macht sich für Release des Nachfolgers bereit

Kürzlich konnte Hideo Kojima eine neue Spielerzahl für „Death Stranding“ verkünden. Wie der Entwickler angab, konnte der Meilenstein von 20 Millionen Spielern überschritten werden. „Vielen Dank an alle“, so Kojima auf Twitter. „Sams aus der ganzen Welt liefern immer noch. Ihr verbindet die Welt.“

Die Geschichte von Sam geht jedoch schon bald in die zweite Runde. „Death Stranding 2“ erscheint am 26. Juni 2025. Allerdings dürften wir am 8. Mai höchstwahrscheinlich mehr über das kommende Abenteuer erfahren. Wie zahlreiche Webseiten verrieten, wurden sie an diesem Tag von Kojima Productions für ein Anspielevent eingeladen.

