Onimusha 2: Selbst die Entwickler scheiterten daran – Remaster lockt mit einem knallharten Modus

Mit "Hölle" bietet das Remaster von "Onimusha 2: Samurai’s Destiny" einen neuen Modus, der eine echte Herausforderung verspricht. Wie Game Director Motohide Eshiro in einem Interview einräumte, brachte der neue Schwierigkeitsgrad den Großteil des Entwicklerteams an seine Grenzen.

Nachdem Capcom die The Game Awards 2024 im vergangenen Dezember nutzte, um mit „Way of the Sword“ ein komplett neues „Onimusha“-Abenteuer vorzustellen, kündigte der Publisher im Februar zudem ein weiteres Remaster an.

So kehrt im nächsten Monat „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ als technisch und spielerisch erweitertes Remaster zurück. Zu den spielerischen Neuerungen zählt ein Spielmodus beziehungsweise Schwierigkeitsgrad, der selbst erfahrene Spieler vor eine echte Herausforderung stellt.

Der Modus hört auf den Namen „Hölle“ und brachte laut Game Director Motohide Eshiro selbst die Entwickler reihenweise zum Scheitern – oder sogar zur Aufgabe. Zu den Besonderheiten des „Hölle“-Modus gehört die Tatsache, dass bereits ein Treffer ausreicht, um den Protagonisten in das Jenseits zu befördern.

Nur wenige Entwickler meisterten den „Hölle“-Modus

Wie Eshiro einräumte, gelang es nur einem oder zwei Mitgliedern des Entwicklerteams, den „Hölle“-Modus erfolgreich abzuschließen. Dementsprechend dürfen sich die Spieler auf eine Herausforderung freuen, die ihnen spielerisch alles abverlangen wird.

„Der Modus Hölle ist sehr anspruchsvoll und richtet sich an alle, die sich ihrer Fähigkeiten sicher sind“, erklärte der Game Director. „Wenn du ihn schaffst, wirst du vor anderen angeben wollen. Du kannst jedoch während des Spiels speichern. Selbst wenn du dir also nicht so sicher bist, wirst du ihn mit etwas Bedacht bis zu einem gewissen Grad spielen können.“

Zu den Arbeiten am „Hölle“-Modus ergänzte Eshiro, dass eine interne Regel des Studios besagt, dass ein solcher Schwierigkeit erst dann den Weg ins Spiel findet, wenn klar ist, dass dieser auch wirklich gemeistert werden kann.

Wäre es keinem der Entwickler gelungen, das Remaster von „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ auf „Hölle“ abzuschließen, wäre dieser Schwierigkeitsgrad also kein Bestandteil der Neuauflage gewesen.

Das Team dachte auch an Neulinge

Doch nicht nur Spieler, die auf der Suche nach einem knackigen Schwierigkeitsgrad sind, sollen im Remaster von „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ auf ihre Kosten kommen. Gleichzeitig gibt es einen neuen „Einfach“-Modus für Anfänger oder Spieler, die vor allem die Geschichte des Action-Titels genießen möchten.

Das Remaster von „Onimusha 2: Samurai’s Destiny“ erscheint am 23. Mai 2025 für die Konsolen und den PC.

Übrigens: Auch die Neuauflage von „Onimusha: Warlords“ bietet den „Hölle“-Modus – in Form eines kostenlosen Updates.

Weitere Meldungen zu Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren