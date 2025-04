PS Plus im Mai 2025: Kommt ein PS5-Exklusivspiel in das Abo?

PS Plus im Mai 2025:

Ein möglicher Leak deutet an, dass PlayStation Plus im Mai 2025 mit einem PS5-exklusiven Spiel aus dem Jahr 2024 erweitert werden könnte. Allerdings wirft der mutmaßliche Hinweis auch Fragen auf.

Während die offiziellen Ankündigungen zu den PS-Plus-Spielen für Mai 2025 noch ausstehen, mehren sich Hinweise auf das neue Angebot. Ein mutmaßlicher Fehler im PlayStation Network könnte verraten haben, welches PS5-Spiel Abonnenten demnächst erhalten.

Leak im PSN deutet auf PS5-Version von Until Dawn hin

Reddit-Nutzern zufolge zeigte der PS-Plus-Bereich in der Rubrik “Monatliche Spiele” (Essential-Bibliothek) kurzzeitig das Logo von „Until Dawn“ an. Das Auftauchen wirkte zunächst irritierend, da für April bereits andere Titel offiziell bereitgestellt wurden: “RoboCop: Rogue City”, “The Texas Chain Saw Massacre” und “Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory”.

Hinzu kommt: „Until Dawn“ befindet sich längst im Extra-Abo, womit der vermeintliche Hinweis in der PS-Plus-Kategorie “Monatliche Spiele” auch ein simpler Fehler gewesen sein könnte.

Auffällig ist allerdings die verwendete Grafik: Sie entspricht dem „Remake“ von “Until Dawn” aus dem Jahr 2024 (offiziell ist nur von „Rebuilt and Enhanced“ die Rede), nicht der Originalversion von 2015.

Dieses Bild wurde von Budget-Neat4750 auf Reddit geteilt.

Zur Verlinkung gibt es uneinheitliche Angaben. Bei einem Reddit-User führte ein Klick auf das Logo laut eigener Aussage zu keinem Ergebnis. Andere wiederum landeten im Produkteintrag der älteren Version, was eher für einen technischen Fehler sprechen würde.

Allerdings wecken die Verwendung der neuen Grafik und das Auftauchen von „Until Dawn“ in der PS-Plus-Kategorie “Monatliche Spiele” auch Hoffnung auf eine bevorstehende Verfügbarkeit im Rahmen des PS Plus-Abos – vielleicht im Mai 2025? Die Essential-Neuzugänge werden in der kommenden Woche enthüllt.

Ebenso spricht der Veröffentlichungszeitpunkt der Filmadaption von “Until Dawn” für eine Aktion dieser Art. Sie läuft seit dieser Woche in den Kinos, was eine zeitgleiche Promotion für Spiel und Film naheliegend erscheinen lässt. Rundum kann die Adaption nicht überzeugen: Auf Rotten Tomatoes liegt die Zustimmung bei 49 Prozent.

Nicht alle Spieler sind begeistert

Sollte die überarbeitete Neuauflage tatsächlich Teil der Mai-Auswahl werden, wäre es eine recht frühe Integration in das PlayStation-Plus-Abo. Das neue “Until Dawn” erschien erst im Oktober 2024 für PC und PS5 und zählt damit zu den aktuelleren Exklusivtiteln.

Die mögliche Aufnahme in das Abo wird auch kritisch gesehen. So sei das „Remake“ dem Originalspiel unterlegen. „Abgesehen von der besseren Grafik ändert es viele Elemente, die das Originalspiel einzigartig gemacht haben“, schrieb ein User.

Inhaltlich blieb die PS5-Version dem ursprünglichen Spiel treu: Acht Freunde geraten in einem abgelegenen Bergdomizil in eine bedrohliche Situation. Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Handlung erheblich, wie es auch die offizielle Beschreibung des Spiels hervorhebt: „Nur deine Entscheidungen bestimmen, wer überlebt.“

