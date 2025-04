The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Neuauflage enthält Überraschung für alle Skyrim-Fans

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered:

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ist seit der Veröffentlichung in dieser Woche in aller Munde: Die Neuauflage von Bethesdas Rollenspiel-Klassiker konnte allein innerhalb der ersten 24 Stunden bereits mehr als 182.000 Spieler auf Steam verzeichnen und mittlerweile haben den Entwicklern zufolge bereits über 4 Millionen die Reise nach Cyrodiil angetreten.

Und obwohl hauptsächlich technische und spielerische Verbesserungen geboten werden, haben erste Spieler jetzt festgestellt, dass sich im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2006 auch in der Spielwelt von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ etwas verändert hat. Diese Entdeckung hat vor allem bei Fans von „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ für Begeisterung gesorgt.

Der Hals der Welt ist in Oblivion Remastered zu sehen

Wie in den sozialen Medien und auf Reddit derzeit von etlichen Spielern berichtet wird, haben sie nicht schlecht gestaunt, als sie während ihrer Wanderung durch die Welt von „Oblivion Remastered“ in der Ferne plötzlich einen hohen Berg entdeckt haben, der so im Original nicht zu sehen war. Das Besondere: Es handelt sich dabei um den Hals der Welt, den höchsten Berg aus „Skyrim“.

Da sowohl „Oblivion“ als auch „Skyrim“ in Tamriel angesiedelt sind, haben die Entwickler eine schöne Verbindung für die Fans geschaffen. Wer den riesigen Berg sehen möchte, muss sich in „Oblivion Remastered“ zur nördlichen Grenze Cyrodiils begeben, wie auch auf entsprechenden Karten zu sehen ist. Dort ist nicht nur der Hals der Welt sichtbar, sondern sogar ein modellierter, wenn auch unzugänglicher Teil der Skyrims.

Kein Remake trotz umfassender Änderungen

Obwohl „Oblivion Remastered“ in Form der Unreal Engine 5 ein komplett neues Grafikgerüst bietet und auch einige Features, darunter beispielsweise das Kampf- und Levelsystem sowie die Benutzeroberfläche, modernisiert wurden, betonte Bethesda bereits, dass es sich nicht um ein Remake handelt. So wollten die Entwickler trotz der Verbesserungen sicherstellen, dass die klassische Spielerfahrung aus dem Jahr 2006 erhalten bleibt.

Für die Umsetzung dieses Projekts arbeitete das Studio Virtuos vier Jahre lang gemeinsam mit Bethesda an „Oblivion Remastered“. Und die Mühe hat sich gelohnt: Neben beeindruckenden Spielerzahlen überzeugen auch die Nutzerbewertungen im PS Store und auf Steam. Wer die Neuauflage spielen möchte, kann die Standard Edition für 54,99 Euro erwerben, die neben dem Hauptspiel auch die Erweiterungen „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“ beinhaltet.

Alternativ ist außerdem eine umfangreiche Deluxe Edition erhältlich, die noch einige einzigartige Rüstung- und Waffensets sowie Pferderüstungen, weitere kleine Erweiterungen zum Herunterladen und ein digitales Artbook sowie eine Soundtrack-App enthält. Preislich werden hierfür 64,99 Euro fällig.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren