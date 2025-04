The Last of Us Staffel 2: Wie schon das Spiel – Show wird Opfer von Review-Bombing

The Last of Us Staffel 2:

In dieser Woche konnten die Zuschauer der TV-Adaption von "The Last of Us" die wohl schockierendste Szene verfolgen. Daraufhin ließen einige Fans ihren Frust auf Rotten Tomatoes und Metacritic aus.

Auch beim zweiten Mal wird diese Szene wohl nicht leichter. Nachdem die neue Staffel von „The Last of Us“ in der letzten Woche anlief, mussten die Fans in der aktuellen Folge eine der wohl schockierendsten Szenen mitansehen.

Diese musste schon in der Vorlage „The Last of Us Part 2“ erlebt werden. Und wie bei dem Spiel gibt es nun auch bei der Serie Ärger in der Community. Einige Zuschauer lassen ihren Frust über das Gezeigte bei Bewertungs-Aggregatoren wie Rotten Tomatoes und Metacritic aus.

Vorsicht vor Spoilern für „The Last of Us Part 2“ und die zweite Staffel der Serie „The Last of Us“!

Professionelle Kritik und Zuschauerwertung gehen weit auseinander

Wie schon das 2020 veröffentlichte Videospiel „The Last of Us Part 2“ wurde nun auch die zweite Staffel der darauf basierenden Serie Opfer von Review-Bombing. Dabei manipulieren die Nutzer die Bewertungen von Serien, Filmen oder auch Spielen, um ihrem Frust über bestimmte Elemente Luft zu machen.

Schon vor der Veröffentlichung gab Neil Druckmann, Schöpfer der Spiele und Co-Showrunner der Serie, an, gespannt auf die Reaktionen der Zuschauer zu sein. Während die professionellen Kritiken die Show jedoch durchaus positiv ausfallen, stürzt die Zuschauerwertung besonders nach der kürzlich ausgestrahlten zweiten Episode dramatisch ab.

Auf der Seite Rotten Tomatoes bewerten die professionellen Kritiker die zweite Staffel von „The Last of Us“ mit einem Score von 95 Prozent. Die Zuschauerwertung steht derzeit alledings nur bei 51 Prozent. Einige Nutzer geben dabei die Geschehnisse der zweiten Episode als den Grund für ihre negative Rezension an. So sei Joel der einzig gute Charakter gewesen und man traue Bella Ramsey als Ellie nicht zu, den Rest der Staffel zu tragen. Auch wird allgemein das Casting von Ramsey als Ellie kritisiert.

Andere Nutzer loben jedoch die Charaktere, allen voran Kaitlyn Dever als Abby. Weitere Zuschauer bewundern den Mut der Showrunner, wichtige und beliebte Charaktere aus der Serie zu nehmen.

Auf Metacritic zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die professionellen Kritiker stufen die zweite Staffel von „The Last of Us“ mit einem Metascore von 81 ein. Der User Score liegt derzeit jedoch bei mageren 4.4 Punkten. Auch hier scheinen die größten Kritikpunkte die Geschehnisse der zweiten Folge der Season sowie das Casting der Charaktere zu sein. Doch auch die schauspielerische Leistung wird von einigen Nutzern negativ bewertet.

Spieler schossen bei der Vorlage weit über das Ziel hinaus

Die Reaktionen der Fans sollten jedoch nicht allzu überraschend sein. Immerhin sorgte bereits die Vorlage für die zweite Staffel der Serie, „The Last of Us Part 2“, für erhitzte Gemüter. Einige Spieler gingen sogar so weit, dem verantwortlichen Studio Naughty Dog und den Darstellern Todesdrohungen zu schicken.

Schon kurz nach dem Release des Spiels ging die Synchronsprecherin Laura Bailey, die dem Charakter Abby ihre Stimme leiht, mit einigen Hassnachrichten an die Öffentlichkeit. Dabei bedrohten die „Fans“ nicht nur die Darstellerin selbst, sondern auch ihren damals zweijährigen Sohn.

Auch das Gesichtsmodell von Abby, Jocelyn Mettler, wird wegen ihrer Rolle noch immer belästigt. 2023, rund drei Jahre nach dem Release des Spiels, veröffentlichte sie eine Drohung, die sie von einem Spieler erhielt. So etwas habe sie jahrelang stillschweigend hingenommen und es werde wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder verschwinden, befürchtete Mettler.

Quelle: Collider, Rotten Tomatoes, Metacritic [Stand: 26. April 2025, 13.30 Uhr]

