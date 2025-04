Until Dawn: Ist der Kinofilm mit dem PlayStation-Spiel verbunden?

Until Dawn:

Seit vergangenem Donnerstag läuft mit „Until Dawn“ die neueste Adaption eines PlayStation-Spiels in den Kinos, die auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten mit der Vorlage aufweist. Dennoch existiert eine deutliche Verbindung.

In dieser Woche feierte die Verfilmung von „Until Dawn“ ihre Kinopremiere, eine Adaption des 2015 erschienenen und gleichnamigen PS4-Spiels von Entwickler Supermassive Games, in dem eine Gruppe Jugendlicher ums Überleben ringt.

Oberflächlich betrachtet scheint der Film – abgesehen vom Überlebenskampf bis zum Morgengrauen – kaum etwas mit dem Videospiel zu teilen, was zum Teil auch in den ersten Kritiken bemängelt wurde. Das Ende des Films belegt jedoch eine deutlich stärkere Verbindung zur Vorlage, als man anfänglich meinen könnte.

Vorsicht, Spoilerwarnung! Die folgenden Abschnitte enthüllen Details zur Handlung von „Until Dawn“. Wer den Film noch nicht kennt und sich überraschen lassen will, liest besser nicht weiter.

Die Verbindung zwischen Film und Videospiel

Die Verfilmung von „Until Dawn“ führt eine Gruppe Jugendlicher in ein abgelegenes Tal, auf der Suche nach der verschwundenen Schwester von Protagonistin Clover. Dort fallen sie einem maskierten Killer zum Opfer und finden sich in einer Zeitschleife wieder. Gefangen in derselben Nacht, müssen sie sich nun alptraumhaften Schrecken stellen, darunter den aus dem Spiel bekannten Wendigos, um bis zum Morgengrauen zu erleben.

Bis dahin scheint die offensichtlichste Verbindung zum Spiel Peter Stormares Darstellung des Dr. Alan J. Hill zu sein, der bereits in der Vorlage eine Rolle spielte. Im Spiel war Dr. Hill zunächst Joshs (Rami Malek) Psychiater, entpuppte sich aber als Halluzination. Sein Auftreten im Film, wo er Clover und ihre Freunde für ein grausames Experiment missbraucht, wirft daher Fragen auf.

Hills Theorie besagt, dass Stress und Traumata Menschen in Wendigos verwandeln können. Am Ende offenbart er Clover in seinem Büro seine Taten, wobei Überwachungskameras das Haus im Blick haben und die Akte von Josh (die direkt aus dem Spiel stammt) auf seinem Tisch liegt.

So positioniert sich der Film in der Welt von Until Dawn

Im Anschluss tötet Clover Dr. Hill scheinbar. Doch eine Schlussszene zeigt sein Überleben und blendet auf die verschneite Waldhütte aus dem Spiel. Dies deutet an, dass Hill bereits ein neues Experiment plante – die Akte von Josh auf seinem Tisch als Vorbereitung? Das würde den Film als Prequel zum Spiel positionieren.

Doch es gibt weitere Parallelen, wie ComicBook herausgestellt hat: die Wendigos, der maskierte Killer und die tragische Geschichte einer Bergbaustadt. Dies könnte bedeuten, dass beide Handlungen am selben Ort spielen, dessen Erscheinungsbild sich aber womöglich durch übernatürliche Einflüsse verändert hat. Auch Hills Besitz mehrerer Ausweise für verschiedene Orte und Kliniken könnte auf eine reisende Natur oder gar eine übernatürliche Existenz hindeuten.

Eine mögliche Fortsetzung des Films, die von den Verantwortlichen auch schon diskutiert wurde, könnte weitere Details enthüllen. Laut Regisseur David F. Sandberg biete das Konzept genügend Spielraum für weitere Filme, doch Co-Autor Gary Dauberman betonte in einem Interview eine besondere Voraussetzung: Zunächst müsse ein neues Spiel in Form von „Until Dawn 2“ erscheinen.

