80 Prozent reduziert: Geheimtipps locken im PlayStation Store mit dem bisherigen Tiefstpreis

In dieser Woche startete im PlayStation Store der nächste große Sale, in dessen Rahmen tausende Spiele und DLCs im Preis gesenkt wurden – darunter auch der eine oder andere Geheimtipp.

Unter den Angeboten befindet sich beispielsweise „Fuga: Melodies of Steel“. Das Rollenspiel entstand bei den „Dragon Ball Z: Kakarot“-Machern von CyberConnect 2 und setzt auf ein ungewöhnliches Konzept. In einer schicksalhaften Nacht wird ein friedliches Dorf in den Höllenschlund des Krieges gestürzt. Eine Gruppe von Kindern stellt sich der Herausforderung und macht sich an Bord eines Panzers daran, diese Bedrohung zu bekämpfen.

Ein Konzept, das sowohl bei den Spielern als auch den Kritikern gut ankam. Auf Metacritic bringt es „Fuga: Melodies of Steel“ beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 84 Punkten. Im PlayStation Store wiederum liegt die Nutzerwertung bei 4,6 von fünf möglichen Sternen.

Mehrere Editionen im Preis gesenkt

Im aktuellen Sale sinkt „Fuga: Melodies of Steel“ im PlayStation Store um 80 Prozent im Preis. Dadurch könnt ihr euch die Standard Edition bis zum 8. Mai 2025 um 0:59 Uhr für 7,99 Euro statt der gewohnten 39,99 Euro sichern. Die Deluxe Edition, die digitale Extras wie den Soundtrack und ein Artbook umfasst, ist für 11,99 Euro erhältlich.

Hinzukommt die 13,99 Euro teure Ultimate Edition, die ergänzend zu allen Inhalten der Deluxe Edition die folgenden Extras enthält:

Zurück zur Schule Kostümpack

Der Weg des Schwertes Kostümpack

Fantasy Kostümpack

Sollte euch „Fuga: Melodies of Steel“ gefallen haben, habt ihr im aktuell laufenden Sale die Möglichkeit, den Nachfolger ebenfalls für kleines Geld zu erwerben. Auch hier wartet ein Rabatt in Höhe von 80 Prozent, wodurch der Preis von „Fuga: Melodies of Steel 2“ im PlayStation Store auf 7,99 Euro sinkt.

Genau wie beim ersten Teil wurden zudem die Deluxe- und Ultimate Editionen im Preis gesenkt und warten für 11,99 Euro beziehungsweise 13,99 Euro auf Käufer. Während die Deluxe Edition Extras wie den Soundtrack oder ein digitales Artbook umfasst, kommt im Fall der Ultimate Edition noch der Season-Pass hinzu.

Auf Metacritic weist „Fuga: Melodies of Steel 2“ einen Metascore von 84 Punkten auf, während die durchschnittliche Nutzerwertung im PlayStation Store bei 4,31 Sternen liegt.

