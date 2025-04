Cyberpunk 2077: Switch 2-Version laut CD Projekt RED kein Debakel wie auf PS4/Xbox One

„Cyberpunk 2077“ soll auf der Switch 2 eine deutliche Verbesserung gegenüber der problematischen PS4- und Xbox One-Version darstellen, wie Tim Green von Entwickler CD Projekt RED jetzt in einen aktuellen Interview erläutert hat.

Als „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 erschien, erwiesen sich die Versionen für PS4 und Xbox One als Desaster: technische Mängel und schlechte Performance machten das Action-Rollenspiel nahezu unspielbar. Der Titel wurde sogar aus dem PS Store entfernt und kehrte erst im Juni 2021 zurück – mit der Empfehlung, besser auf PS4 Pro oder PS5 zu spielen. Die im September 2023 erschienene Erweiterung „Phantom Liberty“ wurde für die alten Plattformen gar nicht mehr veröffentlicht.

Nun erscheint „Cyberpunk 2077“ samt „Phantom Liberty“ als Ultimate Edition zum Launch der Switch 2 am 5. Juni – und ein Debakel wie auf PS4 und Xbox One soll ausbleiben. Dank der Hardware der neuen Nintendo-Konsole sowie der gesammelten Erfahrung und Weiterentwicklung des Spiels verspricht CD Projekt RED eine deutliche Verbesserung, wie Ingenieur Tim Green in einem aktuellen Interview erklärte.

Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 ohne Last-Gen-Probleme

Wie Green im Gespräch mit Game File (via VGC) verriet, konnte man für die Switch 2-Version viel aus der Vergangenheit lernen und von der anhaltenden Entwicklung des Spiels profitieren: „Wir haben kontinuierlich viel Liebe in Cyberpunk 2077 gesteckt und das Spiel dadurch enorm verbessert. Als wir die Ultimate Edition für die Nintendo Switch 2 entwickelten, konnten wir auf dieser bereits starken Grundlage aufbauen.“

Green weiter: „Natürlich gab es im Entwicklungsprozess weiterhin Herausforderungen, wie das bei jeder Entwicklung der Fall ist. Wir haben jedoch sorgfältig abgewogen, um die ursprüngliche Vision des Spiels nicht zu gefährden.“

So wird „Cyberpunk 2077“ auf der Switch 2 im Vergleich zur PS4 und Xbox One auch keine Probleme mit dem Nachladen von Texturen haben: „Wir hatten keine Speicherplatzprobleme und die schnelle Datenspeicherung hat geholfen, einige der anfänglichen Streaming-Probleme zu beheben. Dadurch konnten wir uns darauf konzentrieren, andere Aspekte zu verbessern, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

DLSS-Premiere auf der neuen Nintendo-Konsole

Das „Cyberpunk 2077“ auf der Switch 2 eine durchaus beeindruckende Performance bietet – vor allem mit Blick auf die Größe des Handhelds – haben auch schon erste Hands-on-Videos gezeigt. Und auch Green bestätigte: „Unser aktuelles Ziel sind 1080p-Auflösung im TV-Qualitäts- und Leistungsmodus sowie im Handheld-Qualitätsmodus – und 720p im Handheld-Leistungsmodus.“

Zudem weist er darauf hin, dass die Switch 2 im Dock-Modus mehr Leistung bietet, „aber [das Spiel] greift weiterhin auf Deep Learning Super Sampling (DLSS) zurück, wenn Spieler unterwegs spielen.“ Dies stellt übrigens eine Premiere dar, denn „Cyberpunk 2077“ wird das erste Spiel sein, das DLSS auf der Switch 2 nutzt. Wie die Entwickler bereits bestätigten, handelt es sich dabei um eine speziell für die Nintendo-Konsole optimierte Version der Nvidia-Technologie.

Darüber hinaus wird „Cyberpunk 2077“ auf der Switch 2 auch weitere Funktionen der Konsole nutzen. So ermöglichen der Gyrosensor und die Mausfunktion der neuen Joy-Cons zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten, während der Touchscreen eine intuitive Bedienung des Inventars durch Tippen, Wischen und Zoomen erlaubt.



