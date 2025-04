Lords of the Fallen: Rollenspiel weiterhin ein Verlustgeschäft? CI Games äußert sich

Lords of the Fallen:

Mit dem Update 2.0 zogen die Verantwortlichen von CI Games einen Schlussstrich unter die Post-Launch-Unterstützung von "Lords of the Fallen". Warum sich das Engagement für den Publisher bislang nur bedingt ausgezahlt hat, verriet CEO Marek Tyminski auf X.

In diesem Monat stellten die Entwickler von CI Games das finale Update zu „Lords of the Fallen“ bereit, mit dem das Rollenspiel auf die Version 2.0 aktualisiert wurde.

Mit Features wie einem erweiterten Charakter-Editor, einem kostenlosen Freunde-Pass sowie Optimierungen am Kampfsystem zogen die Entwickler nach rund 18 Monaten einen Schlussstrich unter die umfangreiche Post-Launch-Unterstützung von „Lords of the Fallen“. Das Engagement von CI Games und Hexworks sollte sich bis dato allerdings nur bedingt auszahlen.

Denn auch wenn die Updates immer wieder zu einem Anstieg der Spielerzahlen führten, gelang es CI Games bislang nicht, die Entwicklungskosten einzuspielen oder mit dem Rollenspiel Gewinne zu erwirtschaften.

Publisher zeigt sich optimistisch

Dies räumte CI Games‘ CEO Marek Tyminski in einem kürzlich abgesetzten Tweet ein. Darin wies Tyminski einerseits darauf hin, dass die Zahl der Spieler nach der Veröffentlichung des Updates 2.0 wieder anstieg und zuletzt bei rund 10.000 gleichzeitig aktiven Spielern lag.

Gleichzeitig zeigte sich der CEO bezüglich der Zukunft von „Lords of the Fallen“ optimistisch. So betonte Tyminski, dass er fest davon ausgeht, dass CI Games mit dem Rollenspiel noch die Gewinnzone erreichen wird.

„10.000 gleichzeitige Spieler, 18 Monate nach dem Start. Vor einer Woche waren es noch rund 500. Das bedeutet uns unglaublich viel. Vielen Dank an alle, die an uns geglaubt, uns unterstützt und uns treu geblieben sind. Wir werden immer für euch da sein – immer. Ich bin überzeugt, dass wir eher früher als später die Gewinnschwelle erreichen werden“, sagte der CEO von CI Games.

Weiter führte Tyminski aus: „Und angesichts des jüngsten Mega-Anstiegs der Verkäufe bin ich zuversichtlich, dass wir eher früher als später die Gewinnschwelle erreichen werden.“

Nachfolger befindet sich bereits in Arbeit

Im vergangenen Jahr kündigte CI Games mit „Lords of the Fallen 2“ den offiziellen Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ an. Im Dezember 2024 lieferte uns der Publisher zudem ein Status-Update und bestätigte, dass sich der Titel mittlerweile in der Vollproduktion befindet.

Aktuell arbeiten laut CI Games rund 200 Entwickler an „Lords of the Fallen 2“.

Wann „Lords of the Fallen 2“ erscheinen soll, verriet der Publisher noch nicht. Lediglich eine Veröffentlichung im Jahr 2026 wurde in Aussicht gestellt. Unter Umständen könnte ein konkreter Releasetermin in den kommenden Monaten folgen. Wie CI Games im Dezember mitteilte, soll die Marketing-Kampagne zum Nachfolger nämlich 2025 anlaufen.

„Lords of the Fallen 2“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

