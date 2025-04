Monster Energy Supercross 25: Wir verlosen 3 Kopien des Rennspiel-Hits – Gewinnspiel

Ihr liebt "Monster Energy Supercross 25" und möchtet auch noch etwas gewinnen? Falls ja, dann seid ihr hier goldrichtig! In Zusammenarbeit mit Publisher PLAION dürfen wir ein kleines Gewinnspiel zum Motocross-Racing-Game veranstalten.

Nach einem Jahr Pause kehrt die beliebte Motocross-Videospielreihe in Form von „Monster Energy Supercross 25“ mit einem neuen Ableger zurück. Darin dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf diverse Verbesserungen freuen, von verschiedenen neuen Features bis hin zu sich im Laufe eines Rennens dynamisch verändernden Strecken. Um den Release des Games zu feiern, haben wir nun eine kleine Überraschung für euch: Ein Gewinnspiel zum Motocross-Spiel!

In Kooperation mit Publisher PLAION dürfen wir drei Kopien von „Monster Energy Supercross 25“ an euch verloren. Was ihr tun müsst, um eine Chance auf einen der Preise zu haben, erfahrt ihr weiter unten im Artikel. Zunächst möchten wir euch einige Neuerungen des Spiels, mit denen der Titel bei euch punkten möchte, ein bisschen näher vorstellen.

Erlebt endlich die aktuelle Saison mit allen Fahrern, Motorrädern und Strecken!

Erstmals in der Geschichte der „Monster Energy Supercross“-Serie habt ihr die Chance, die aktuelle Saison akkurat nachzuspielen. Es sind sämtliche Kader, ihre Motorräder und natürlich alle offiziellen Strecken im Racing-Game enthalten. Darüber hinaus hat Entwicklerstudio Milestone die einjährige Pause genutzt, um die Fahrphysik gründlich zu überarbeiten. Sowohl am Boden als auch in der Luft habt ihr nun deutlich mehr Kontrolle über eure Aktionen.

Insbesondere der Gewichtsverlagerung eures Fahrers kommt in „Monster Energy Supercross 25“ eine noch größere Rolle zu. Nun könnt ihr die Körperposition und damit auch das Gewicht eures Fahrers noch besser kontrollieren, was für eine realistischere Spielerfahrung sorgen soll. Darüber hinaus bietet euch die überarbeitete Steuerung nun noch mehr Freiheiten, um einige richtig coole Tricks wie Scrubs oder Whips in der Luft zu performen.

Des Weiteren soll die Spielerfahrung des Motocross-Games von der Unreal Engine 5 profitieren. Dank der leistungsfähigen Grafikengine verformen sich die Strecken im Laufe eines Rennens nun erstmals dynamisch. Dies soll dafür sorgen, dass ihr mehr auf die Spurrillen achten müsst. Zudem sollen sich jede Runde und jedes Rennen anders anfühlen. Doch auch die Gegner-KI hat dazugelernt und passt ihre Strategie im Laufe des Rennens an euren Fahrstil an.

Gewinnt eine von drei „Monster Energy Supercross 25“-Kopien

Diese Preise könnt ihr bei unserem „Monster Energy Supercross 25“-Gewinnspiel ergattern:

3x je eine Kopie von „Monster Energy Supercross 25“

So könnt ihr gewinnen: Das Gewinnspiel hat euer Interesse geweckt? Dann könnt ihr glücklicherweise ganz einfach teilnehmen! Verratet uns in einem Kommentar unter diesem Artikel, welches euer Lieblingskader in „Monster Energy Supercross 25“ ist. Solltet ihr noch keinen PLAY3.DE-Account haben, könnt ihr das fix unter diesem Link ändern.

Teilnahmebedingungen:

Der Preis wird per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.DE sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel endet am 4. Mai 2025 um 23:59 Uhr.

Welches ist euer Lieblingskader in „Monster Energy Supercross 25“?

