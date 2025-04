Post Trauma: Vom Oblivion-Hype verschluckt – Indie-Horror kündigt scherzhaften Re-Release an

Das PS2-inspirierte Horrorspiel „Post Trauma“ teilte seinen Release am 22. April mit „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ - ein denkbar schlechter Zeitpunkt für den Indie-Titel. Als humorvolle Reaktion kündigten die Verantwortlichen jetzt eine Neuveröffentlichung an, in der Hoffnung, dass nicht erneut der Shadow-Drop eines Blockbusters dazwischen funkt.

Mit „Post Trauma“ lieferten die spanischen Indie-Entwickler von Red Soul Games in dieser Woche eine Hommage an die klassischen Horrorspiele der PS2-Ära ab – inklusive kniffliger Rätsel und fester Kameraperspektive. Nachdem der Survival-Horror eigentlich schon im Oktober 2024 erscheinen sollte, war der Release für den 22. April 2025 angesetzt.

Das Pech für Red Soul Games und Publisher Raw Fury: Am selben Tag erfolgte der Shadow-Drop von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ und im anschließenden Hype um den RPG-Klassiker hatte „Post Trauma“ einen entsprechend schweren Stand. Doch die Verantwortlichen nahmen die Sache mit Humor und kündigten jetzt einen scherzhaften Re-Release an.

#PleaseNoShadowDropThisTime

Mit einem deutlichen Augenzwinkern verkündete Raw Fury in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) die Neuveröffentlichung von „Post Trauma“ für den 23. Juni 2025: „Macht euch bereit für den 23. Juni und Post Trauma: Re-Release – aber keine Sorge, wir ziehen es vorher nicht zurück, und es ist eigentlich dasselbe Spiel“, ergänzt durch den Hashtag #PleaseNoShadowDropThisTime.

Dazu teilte der Publisher ein ebenso humorvolles Video, in dem erklärt wird: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden wir Post Trauma in etwa 8,5 Wochen neu veröffentlichen – eine völlig zufällige Zahl, die wir einfach gewählt haben. An diesem Tag der spirituellen Neuveröffentlichung wird es Giveaways, Streams und Feierlichkeiten geben, also seid dabei … natürlich, sobald ihr Oblivion durchgespielt habt.“

Und die humorvolle Ankündigung kommt auch bei den Fans gut an, wie die ersten Kommentare unter dem Beitrag zeigen: „Oh Gott, also kommt das Skyrim-Remaster am 23. Juni?“, gefolgt von Kommentaren wie: „Fallout 3 Remastered erscheint also am 23. Juni – bestätigt. Ich bin total gespannt!“ Einige Fans treiben den Scherz sogar noch weiter und prophezeien für diesen Tag einen Shadow-Drops von „GTA 6“ oder „Half-Life 3“.

Die Indie-Perspektive: Raw Fury-Chef über die Tücken plötzlicher Blockbuster-Releases

In einem vorherigen X-Beitrag meldete sich außerdem auch Jonas Antonsson, seines Zeichens Gründer und CEO von Raw Fury zu Wort und erklärte – weniger scherzhaft – die Problematik eines solchen Shadow-Drops wie im Falle von „Oblivion Remastered“: „Ich habe (als ich jünger war) Oblivion geliebt und liebe es immer noch absolut, und ich persönlich freue mich darauf, dass es neues Leben eingehaucht bekommt und einer ganz neuen Generation von Spielern vorgestellt wird.“

„Aber aus der Sicht von Indies und Indie-Publishern ist das das Problem mit solchen massiven Shadow-Drops. Alles wird mehr oder weniger begraben. Wir haben nicht das Geld oder die Power, um damit um uns zu werfen, deshalb wird alles sorgfältig geplant. Das beinhaltet auch den Release-Termin, basierend auf anderen Veröffentlichungen usw. – um die Chancen auf Aufmerksamkeit zu maximieren.“

„Ich liebe das Spiel, das veröffentlicht wurde, aber ich fühle mit unserem Team und besonders mit dem Entwickler, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten – der sein Herz und seine Seele in sein Spiel gesteckt hat“, so Antonsson abschließend.

„Post Trauma“ teilte das unglückliche Schicksal des Release-Timings mit „Oblivion Remastered“ jedoch nicht allein. Nur zwei Tage später veröffentlichte Indie-Entwickler Sandfall Interactive sein neues RPG „Clair Obscur: Expedition 33“ – das jedoch mit mehr Marketing sowie überragenden Testwertungen auf sich aufmerksam machen und sich innerhalb von 24 Stunden bereits 500.000 Mal verkaufen konnte.

