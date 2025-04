PS Plus Essential, Extra & Premium im Mai 2025:  Termine für Ankündigungen und Freischaltungen

Sony setzt die monatliche Aktualisierungsstrategie für PlayStation Plus auch im Mai 2025 fort. Abonnenten können sich auf weitere Freischaltungen einstellen, müssen aber auch den Wegfall einiger Spiele einplanen. Die Termine für Ankündigungen und Freischaltungen stehen fest – sofern Sony am bewährten Muster festhält.

Termine für PS Plus Essential, Extra und Premium im Mai 2025

Zunächst wird in der kommenden Woche die neue Auswahl für PS Plus Essential enthüllt. Die Ankündigung erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, dem 30. April 2025, um 17:30 Uhr. Mit der Freischaltung der Titel im PlayStation-Store ist am Dienstag, 6. Mai 2025, zu rechnen – in der Regel gegen 11 Uhr.

Die neuen Spiele für die höheren Stufen PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, vorgestellt. Eine Woche später, am Dienstag, 20. Mai 2025, erfolgt die Freischaltung im PlayStation-Store.

Die Termine noch einmal in der Übersicht:

PS Plus Essential (Mai 2025)

Ankündigung: Mittwoch, 30. April 2025

Mittwoch, 30. April 2025 Freischaltung: Dienstag, 6. Mai 2025

PS Plus Extra und Premium (Mai 2025)

Ankündigung: Mittwoch, 14. Mai 2025

Mittwoch, 14. Mai 2025 Freischaltung: Dienstag, 20. Mai 2025

Bei den genannten Abonnement-Stufen hält Sony üblicherweise an seinem Rhythmus fest. Die Neuzugänge für PS Plus Essential werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Am Mittwoch der Vorwoche erfolgt deren Ankündigung. Die Extra- und Premium-Neuzugänge sind traditionell am dritten Dienstag eines Monats an der Reihe, nachdem sie am Mittwoch der Vorwoche offiziell angekündigt wurden.

Diese Spiele fallen im Mai 2025 weg

Mit der Aktualisierung am 20. Mai 2025 werden mehrere Titel aus der Extra- und Premium-Bibliothek entfernt. Dazu gehören unter anderem “Grand Theft Auto 5”, “Batman: Arkham Knight”, “Infamous: Second Son” und “Resistance: Fall of Man”.

Diese Spiele stehen nur noch bis zum 20. Mai 2025 im Rahmen des Abonnements zur Verfügung. Nachfolgend die komplette Übersicht:

Auch die Essentials-Games von April 2025 werden ausgetauscht. Hier gilt allerdings: Sind sie einmal in der persönlichen Bibliothek, bleiben sie dort zugänglich, solange eine aktive Mitgliedschaft vorliegt.

Überblick über die PlayStation-Plus-Stufen

PlayStation Plus ist in drei Stufen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Leistungen bieten:

PlayStation Plus Essential (71,99 Euro pro Jahr): Basisversion mit monatlichen Spielen, Online-Multiplayer, exklusiven Rabatten, Cloud-Speicherständen und Share-Play. Essential-Spiele können dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden, sofern sie innerhalb der Angebotsfrist gesichert werden.

(71,99 Euro pro Jahr): PlayStation Plus Extra (125,99 Euro pro Jahr): Enthält alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um eine umfangreiche Bibliothek aus PS4- und PS5-Spielen, inklusive Ubisoft+ Classics. Die Verfügbarkeit der Titel ist an deren Präsenz im Katalog gebunden.

(125,99 Euro pro Jahr): PlayStation Plus Premium (151,99 Euro pro Jahr): Umfasst zusätzlich Cloud-Streaming, Klassiker älterer PlayStation-Generationen, zeitlich begrenzte Testversionen sowie Inhalte aus Sony Pictures Core.

(151,99 Euro pro Jahr):

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren