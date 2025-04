PS5 & PS4: Peglin, Age of Empires 2 und mehr – Releases vom 28. April bis 4. Mai 2025

Bereits am Dienstag starten die ersten Veröffentlichungen. Mit “Cooking Companions” kommt ein neues Horror-Adventure auf PS5 und PS4. Das Open-World-Rennspiel “Forza Horizon 5” erscheint nun auch als Standardversion auf der PS5, nachdem die Premium-Edition am vergangenen Freitag an den Start ging.

Am Mittwoch folgen weitere Titel: Das Rennspiel “MotoGP 25” erscheint sowohl für PS4 als auch PS5. Hinzu kommen das Adventure “Blazing Trail”, die satirische und auf Steam recht mager bewertete Politiksimulation “I am Your President” sowie das Actionspiel “Kiborg”.

Die “Age of Empires 2: Definitive Edition“ erscheint am Donnerstag zunächst als Premium-Edition. Käufer dieser Version erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugang. “Spellcaster University”, eine Management-Simulation im Fantasy-Setting, folgt einen Tag später. Nachfolgend eine Übersicht:

Neuerscheinungen auf PS5 und PS4 vom 28. April bis 4. Mai 2025

Dienstag, 29. April 2025:

Cooking Companions (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Forza Horizon 5 (PS5)

(PS5) FragPunk (PS5)

(PS5) SubwaySim 2 (PS5)

Mittwoch, 30. April 2025:

Blazing Trail (PS4, PS5)

(PS4, PS5) I am Your President (PS5)

(PS5) Kiborg (PS4, PS5)

(PS4, PS5) MotoGP 25 (PS4, PS5)

Donnerstag, 01. Mai 2025:

Age of Empires 2: Definitive Edition – Premium Edition (PS5)

(PS5) Despelote (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Peglin (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Spray Paint Simulator (PS4, PS5)

Freitag, 02. Mai 2025:

Spellcaster University (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Two Falls: Nishu Takuashina (PS5)

Nachfolgend drei Spiele, die ihr im Auge behalten solltet.

Peglin: Roguelike trifft auf Pachinko-Mechaniken

Mit „Peglin“ erscheint in der kommenden Woche ein Roguelike, das klassische Pachinko-Mechaniken in ein strategisches Rollenspiel integriert. Spieler übernehmen die Rolle eines Peglins, der sich gegen Drachen zur Wehr setzt, die seine Schätze geraubt haben. Durch gezieltes Abfeuern von Orbs auf ein Spielfeld voller Pins wird Schaden an Gegnern verursacht. Jeder Treffer und jede Bahn entscheidet über den Verlauf des Kampfes.

Die prozedural generierte Welt sorgt für neue Herausforderungen bei jedem Durchlauf. Neben den Kämpfen sammeln Spieler mächtige Orbs und Relikte, die verschiedene Effekte haben und den Spielstil nachhaltig beeinflussen. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, und bei Niederlagen beginnt der Durchlauf von vorn – jedoch mit den erworbenen Vorteilen aus vorherigen Abenteuern. Auf Steam sind die Bewertungen bei rund 15.000 Stimmen „sehr positiv“.

Spellcaster University: Magische Akademie im Management-Stil

In „Spellcaster University“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Dekans, der eine eigene Zauberakademie aufbaut. Das Managementspiel setzt auf ein Kartenbasiertes Aufbausystem, bei dem neue Räume, magische Kreaturen und Einrichtungen strategisch platziert werden. Verschiedene Karten-Decks wie das Natur-, Schatten- oder Arkan-Deck ermöglichen es, die Ausrichtung der Schule individuell zu gestalten.

Schüler müssen nicht nur unterrichtet, sondern auch in ihrem Wohlbefinden unterstützt werden. Entscheidungen über das Schulsystem, Disziplinarmaßnahmen oder politische Beziehungen mit Fraktionen wie Orks, Königen oder Hexenjägern beeinflussen das langfristige Wachstum der Akademie. Jede Partie verläuft anders und stellt neue strategische Herausforderungen an die Spielenden. Der Titel ist bereits auf Steam erhältlich. Der überwiegende Teil zeigt den Daumen nach oben.

Age of Empires 2: Definitive Edition: Klassiker in neuer Premium-Version

Mit der „Age of Empires 2: Definitive Edition“ feiert eines der bekanntesten Strategiespiele sein 25-jähriges Jubiläum fortan auch auf der PS5. Die Premium-Version, die einen Frühstart gewährt, bietet nicht nur ein grafisches Update auf 4K Ultra HD und einen komplett überarbeiteten Soundtrack, sondern auch alle bisher veröffentlichten Erweiterungen sowie die neue Erweiterung „Three Kingdoms“.

Weitere Details zum Strategiespiel sind in der Terminankündigung aufgeführt:

Das Echtzeitstrategiespiel bleibt dem bewährten Gameplay treu, ergänzt durch neue Inhalte und zahlreiche Verbesserungen bei Benutzeroberfläche und Steuerung. Insgesamt stehen hunderte Stunden Spielzeit in historischen Kampagnen, Einzel- und Mehrspielermodi zur Verfügung. Die Standardversion folgt am 6. Mai 2025.

Welche Spiele landen in der kommenden Woche auf eurer Konsole?

