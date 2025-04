TES4 Oblivion Remastered: So beeindruckend, dass es Oblivion 2.0 heißen könnte, so Original-Entwickler

Nachdem es bereits seit einigen Monaten gemunkelt wurde, ließ Bethesda die Katze am 22. April aus dem Sack und stellte seine Neuauflage des 2006 erschienenen „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ vor. Kurz danach wurde „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ auch schon für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht.

In einem Gespräch mit VideoGamer teilte Bruce Nesmith, der als Senior Game Designer an dem Original-„Oblivion“ mitwirkte, kürzlich seine Gedanken zu der Neuauflage mit. Nesmith gab dabei an, dass Bethesdas Remaster so beeindruckend sei, dass er sich nicht sicher sei, ob die Bezeichnung Remaster dem Spiel wirklich gerecht werden würde.

Entwickler ist von Neuauflage „schockiert“

„Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um ein Textur-Update handeln würde“, sagte Nesmith in dem Gespräch. „Ich habe nicht wirklich gedacht, dass eine komplette Überarbeitung sein würde, die sie ankündigen würden… Da hätte ich nicht mit der Wimper gezuckt.“

„Aber die Animationen und das Animationssystem komplett zu überarbeiten, die Unreal Engine einzubauen, das Levelsystem zu ändern, die Benutzeroberfläche zu verändern. Ich meine, das ist, als würde man jeden Teil des Spiels anfassen“, meinte der Entwickler weiter.

„Das ist eine erstaunliche Menge an Remastering“, fügte Bruce Nesmith hinzu. „Ehrlich gesagt, braucht es fast ein eigenes Wort dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob Remaster dem wirklich gerecht wird.“ Später in dem Gespräch versuchte er zu beschreiben, wie er das, was er bisher von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ gesehen hatte, einordnen würde. „Am ehesten könnte man es als Oblivion 2.0 bezeichnen.“

Erfolgreicher Launch und weitere Verbesserungen

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ist seit dem 22. April 2025 verfügbar und konnte einen guten Start hinlegen. Auf Valves Spieleplattform Steam steht der Titel derzeit etwa bei der Einschätzung „sehr positiv“. Rund 82 Prozent der abgegebenen Bewertungen fielen dabei positiv aus. Im PlayStation Store kann der Titel hingegen mit 4,87 von 5 Sternen aufwarten [Stand: 25. April 2025, 12.30 Uhr].

Auch wenn das Feedback zu dem Rollenspiel recht gut ausfällt, wollen die Entwickler von Bethesda „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ weiter verbessern. Darum wurde ein Feedback-Kanal im offiziellen Discord eingerichtet, über den Spieler ihre Wünsche und Vorschläge einreichen können.

Quelle: IGN

