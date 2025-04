Days Gone Remastered: Neues Update 1.025 veröffentlicht – Ein wichtiger Fix für ein einziges Ärgernis

Seit dem 25. April 2025 ist mit „Days Gone Remastered“ eine Neuauflage des 2019 veröffentlichten Open-World-Actionspiels der Bend Studios für die PS5 und den PC erhältlich. Die überarbeitete Version kommt dabei nicht nur mit einer verbesserten Grafik, die einen deutlich realistischeren Look verspricht, daher, sondern auch mit einer Reihe neuer Inhalte.

Und bereits einen Tag nach dem Release haben die Entwickler ein erstes Update veröffentlicht, dass die Versionsnummer des Spiels auf 1.025.440 hievt, dabei aber nur ein einzelnes, aber besonders ärgerliches Problem behebt, das vor allem Besitzer des Originals für die PS4 frustriert haben dürfte.

Offenbar konnte es vor der Installation des neuen Updates zu schwerwiegenden Fehlern kommen, sobald PS4-Spielstände für „Days Gone Remastered“ auf der PS5 importiert wurden. Dieses Problem haben die Bend Studios mit dem Patch 1.025 jedoch umgehen aus der Welt geschaffen. Die offiziellen Patchnotes zum kleinen Update lauten wie folgt:

„Dieser Patch korrigiert ein Problem beim Importieren von PS4-Spielständen, welches zu Instabilität führte. Wir werden euer Feedback weiterhin im Auge behalten und in Zukunft weitere Aktualisierungen veröffentlichen. Solltet ihr irgendwelche Schwierigkeiten haben, könnt ihr hier auf support.bendstudio.com eine Anfrage einreichen. Vielen Dank!“

Weitere Änderungen beinhaltet der erste Patch für „Days Gone Remastered“ nicht. Zukünftig dürften jedoch weitere Updates für die Neuauflage folgen. So kündigten die Entwickler bereits an, dass der beliebte 40-FPS-Modus noch nachgereicht werden soll. Aktuell haben Spieler nur die Wahl zwischen dem Leistungs- und Qualitätsmodus. Auf der PS5 Pro steht zudem ein „verbesserter“ Modus zur Verfügung, der mit PSSR auf 60 FPS abzielt, aber grafisch nicht an den Qualitätsmodus heranreicht.

Die neuen Inhalte von Days Gone Remastered

„Days Gone Remastered“ bietet im Vergleich zum Original aber nicht nur eine aufgewertete Grafik, sondern unterstützt auch umfassend den DualSense-Controller und 3D-Audio. Darüber hinaus warten neue Spielerlebnisse: Im actionreichen „Horde Assault“-Modus kämpfen sich Spieler durch unzählige Freaker-Horden, während die Modi „Speedrun“ und „Permadeath“ den Nervenkitzel mit Fokus auf Geschwindigkeit beziehungsweise dem Vermeiden des endgültigen Bildschirmtods steigern. Zusätzlich gilt es neue Trophäen zu ergattern.

Erhältlich ist „Days Gone Remastered“ für die PlayStation 5 und den PC allerdings nur in digitaler Form. Auf die Veröffentlichung einer physischen Version inklusive Disc hat Sony verzichtet. Immerhin können Besitzer des PS4-Originals für zehn Euro ein entsprechendes Upgrade durchführen. Mit der PS-Plus-Version des Spiels ist das allerdings nicht möglich. Ob sich der erneute Motorradausflug nach Oregon lohnt, könnt ihr in unserem Angespielt-Bericht zu „Days Gone Remastered“ nachlesen.

