Elden Ring: FromSoftwares erfolgreichstes Spiel – Verkäufe überschreiten beeindruckende Marke

In relativ kurzer Zeit entwickelte sich „Elden Ring“ zum erfolgreichsten Titel in der Geschichte von FromSoftware. Wie das Studio bekanntgab, überschritten die Verkaufszahlen des Rollenspiels kürzlich eine weitere beeindruckende Marke.

Im Februar 2022 veröffentlichten die Entwickler von FromSoftware das knackige Rollenspiel „Elden Ring“, das sich in kurzer Zeit zum bislang erfolgreichsten Spiel in der Geschichte des japanischen Studios entwickeln sollte.

Nachdem FromSoftware und der Publisher Bandai Namco Games im Juni 2024 noch von 25 Millionen an den Handel ausgelieferten und digital verkauften Einheiten sprachen, verkündeten die beiden Unternehmen heute den nächsten großen Meilenstein. Mittlerweile überschritten die Verkäufe von „Elden Ring“ die Marke von 30 Millionen abgesetzten Kopien.

Nach dem Release von „Elden Ring“ Anfang 2022 erfolgte im letzten Jahr der Release der umfangreichen Erweiterung „Shadow of the Erdtree“, die sich ebenfalls zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte.

Umsetzung für die Switch 2 befindet sich in Arbeit

Bei den 30 Millionen verkauften Einheiten wird es jedoch nicht bleiben. So nutzte FromSoftware die offizielle Enthüllung der Switch 2 in diesem Monat, um eine Umsetzung von „Elden Ring“ für die neue Nintendo-Konsole anzukündigen.

Darüber hinaus arbeitet das Studio aktuell an „Elden Ring: Nightreign“. Spielerisch handelt es sich bei „Nightreign“ um ein kooperatives Roguelike-Abenteuer in der Welt von „Elden Ring“.

„Elden Ring: Nightreign“ befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung und erscheint am 30. Mai 2025 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Sollte sich das Roguelike zum erhofften Erfolg entwickeln, ist wohl davon auszugehen, dass „Nightreign“ noch einmal positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen von „Elden Ring“ nehmen wird.

Inhalte der Tarnished Edition auch für andere Systeme

Wie FromSoftware und Bandai Namco Games bekannt gaben, erscheint die Umsetzung von „Elden Ring“ für die Switch 2 in Form der „Tarnished Edition“. Diese umfasst neben der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zusätzliche Inhalte wie neue Waffen, Rüstungen und Anpassungsoptionen für das Mount Torrent.

Spieler auf anderen Plattformen gehen jedoch nicht leer aus und kommen ebenfalls in den Genuss der neuen Inhalte. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, ist wohl davon auszugehen, dass der Content der „Tarnished Edition“ als Update für die anderen Konsolen erscheinen wird.

Einen Termin für die Switch 2-Umsetzung von „Elden Ring“ sowie die neuen Inhalte haben die Verantwortlichen bisher jedoch noch nicht bekanntgegeben.

