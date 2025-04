Ghost of Yotei:  Von Ainu bis Shamisen - Details zum Sucker-Punch-Spiel für PS5

In "Ghost of Yotei" erweitert Sucker Punch die "Ghost of"-Marke um eine neue Region, neue Charaktere und neue Erzählansätze. Entwickelt wird das Spiel mit großer Detailtreue und einem klaren Fokus auf Authentizität, wie aus zwei Interviews hervorgeht. Darin gewähren die Macher neue Einblicke.

Die Fortsetzung von „Ghost of Tsushima“ führt die Spieler auf eine Reise über die japanische Insel Hokkaido, ehemals bekannt als Ezochi. „Ghost of Yotei“ soll dabei sowohl spielerisch als auch atmosphärisch neue Akzente setzen, ohne die bewährten Stärken der Marke aufzugeben.

Darauf aufbauend betonten die Entwickler Jason Connell und Nate Fox in einem Gespräch mit Variety, dass sie erneut eine Ursprungsgeschichte erzählen wollten, die sich den Kernmerkmalen der Marke annimmt – darunter „tödliche Präzisionskämpfe, lohnende Erkundungen und eine große, offene Welt in dieser wunderschönen Landschaft“.

Größer und freier als im Vorgänger

Im Mittelpunkt der Geschichte von „Ghost of Yotei“ steht die neue Heldin Atsu, die in der rauen Landschaft der Edo-Zeit einen Rachefeldzug antritt. „Es ist in vielen Unterhaltungsmedien kein besonders beliebter Ort, obwohl es ein beliebtes Reiseziel ist. Es ist ein atemberaubend schöner Ort aus der Edo-Zeit, mit einer sehr gefährlichen Landschaft“, so Connell.

Die offene Welt von „Ghost of Yotei“ wird noch größer und freier als im Vorgänger gestaltet. Nate Fox beschrieb das neue Werk als „das offenste Spiel, das wir je gemacht haben“. Spieler sollen sich in der Natur verlieren können, während sie eine von Vielfalt geprägte Umgebung erkunden.

„Sich einfach zu verirren, ist eine der größten Freuden“, betonte Fox weiter. Man lässt sich von seiner Neugier durch die Landschaft leiten. Wir sehen das als einen besonderen Moment, den wir den Spielern ermöglichen möchten, damit sie sich in Hokkaido – oder Ezochi, wie es damals hieß, als unser Spiel spielt – ganz präsent fühlen.“

Wie schon in „Ghost of Tsushima“ spiegeln verschiedene Regionen unterschiedliche Jahreszeiten wider – von sommerlichen Blumenfeldern bis zu verschneiten Ebenen.

Kampfmechanik und kulturelle Einflüsse

„Ghost of Yotei“ erweitert das bekannte Kampfsystem um neue Waffen und Techniken. Neben dem Katana können Spieler unter anderem die Kusarigama, den Speer Yari und verschiedene Schusswaffen verwenden. Auch Schießpulver wird in der Spielmechanik eine bedeutendere Rolle spielen, ohne den klassischen Schwertkampf zu verdrängen.

Atsu ist letztlich kein Samurai, sondern eine Überlebenskämpferin. Laut Fox benutzt sie „alles, was ihr gerade zur Verfügung steht“, darunter Bögen, Wurfwaffen und erbeutete Feindeswaffen. Lehrerfiguren tragen dazu bei, dass Spieler neue Fähigkeiten auf organische Weise erlernen.

Ein kultureller Schwerpunkt von „Ghost of Yotei“ liegt auf der Darstellung der Ainu, der indigenen Bevölkerung Hokkaidos. Laut Connell reiste man für eine möglichst authentische Darstellung nach Hokkaido, um die Ainu-Kultur zu erforschen. Dazu gehörten der Besuch von Museen, die Erkundung von Handwerkskunst und Ausflüge in die Wildnis. Visuelle Elemente und Charakterdesigns sollen die kulturelle Vielfalt reflektieren.

„Wir wurden von verschiedenen Beratern unterstützt, um das Ainu-Volk und die Ainu-Kultur der damaligen Zeit darzustellen. Wie in unserem vorherigen Werk integrieren wir auch in diesem Spiel die japanische Kultur, indem wir unsere Recherche vertiefen“, so Fox gegenüber der japanischen Famitsu.

Storytelling zwischen Historiendrama und Western

Die Handlung von „Ghost of Yotei“ basiert nicht auf einem historischen Ereignis, sondern ist Fiktion. Inspiriert wurde das Setting allerdings durch die historische Burg Matsumae und den majestätischen Mount Yotei. „Die Schönheit und Größe des Yotei-Bergs hat mich so berührt, dass ich ihn in einem Spiel nachbilden wollte, damit Menschen auf der ganzen Welt ihn sehen können“, verriet Connell.

Atsu trifft auf ihrer Reise verschiedene Menschen und Tiere, die sie prägen. Besonders hervorgehoben wird die Beziehung zu einem Wolf, der sie über die Geschichte hinweg begleitet und der symbolisch für ihre innere Entwicklung steht.

Atsus Shamisen, ein Erbstück ihrer Mutter, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Das Instrument hat eine emotionale Bedeutung für sie und wird in „Ghost of Yotei“ offenbar auch zum Einsatz kommen.

„Das Shamisen ist ein Instrument, das wunderschöne Töne erzeugen kann, und ich mag sie sehr“, ergänzte Connell. „Man verwendet sie auch für die Hintergrundmusik im Spiel. Jin spielte Shakuhachi. Und wir wollten jedem Charakter ein Instrument geben, das sein Markenzeichen ist.“

Wie bereits im Vorgänger wird die Erzählweise eine Mischung aus japanischem Historiendrama und Western-Elementen darstellen. Themen wie die Gefahren der Wildnis, das lokale Chaos der frühen Edo-Zeit und die persönliche Entwicklung der Protagonistin stehen im Vordergrund.

Mit „Ghost of Yotei“ verfolgt Sucker Punch laut eigener Angabe das Ziel, eine glaubwürdige, emotional ansprechende Welt zu erschaffen, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler fesseln soll – stets im Einklang mit der Philosophie, Geschichten über menschliche Erfahrungen in historisch inspirierten Kulissen zu erzählen.

Selbst einen Eindruck können sich Spieler schon bald verschaffen: „Ghost of Yotei“ kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 auf den Markt.

