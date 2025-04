GTA 6: Insider stellt umfangreiche Details zum Online-Modus in Aussicht

Obwohl die Veröffentlichung von „GTA 6“ im kommenden Herbst erfolgen soll, warten die Fans weiterhin auf konkrete Details und einen zweiten Trailer. Ein unerfreulicher Meilenstein wurde erst in diesem Monat erreicht: Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023 sind bereits über 500 Tage vergangen – und die Informationsflaute seitens Rockstar hält weiter an.

Doch während sich die Entwickler auch weiterhin in Schweigen hüllen, können die Spieler höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten Wochen doch noch mit neuen Details zu „GTA 6“ rechnen – zumindest zum Online-Modus des kommenden Open-World-Krachers. Das hat jetzt der bekannte Insider und Branchenkenner Tom Henderson in Aussicht gestellt.

„Gut recherchierte Story“ zu GTA 6 und dem Online-Modus angekündigt

Henderson, der für Insider Gaming schreibt und vor allem für seine Berichte und Leaks zu kommenden Spielen bekannt ist, gilt in der Branche als zuverlässige Quelle für Insider-Informationen. Und in der neuesten Ausgabe des „Insider Gaming Weekly“-Podcasts (via GamingBolt) kündigte er jetzt eine ganz besondere Story an: „Apropos Geschichten und GTA6: Ich habe in den nächsten Wochen eine gut recherchierte Geschichte über GTA 6 und die Online-Komponente.“

Details zu seiner „gut recherchierten Geschichte“ behielt Henderson aber vorerst für sich. Unklar bleibt, ob diese auch neue Infos zum Einzelspieler-Modus umfassen oder sich ausschließlich auf den Multiplayer konzentrieren wird. Ein Release-Termin wird jedoch nicht erwartet. Dennoch dürfte es für Fans aufschlussreich sein zu erfahren, wie Rockstar Games den Multiplayer-Part gestalten wird – insbesondere angesichts des anhaltenden Erfolgs von „GTA Online“.

Wie geht es in Zukunft mit GTA Online weiter?

Bereits im vergangenen Februar äußerte sich Take-Two-CEO Strauß Zelnick zu der Frage, wie es mit „GTA Online“ weitergehen wird, sobald „GTA 6“ veröffentlicht wurde. Zwar verriet Zelnick keine konkreten Informationen, verwies jedoch darauf, dass man ältere Titel in der Vergangenheit immer langfristig unterstützt habe. Demnach dürfte der mittlerweile separat spielbare Multiplayer-Part von „GTA 5“ auch in Zukunft weiterhin verfügbar sein.

Unterdessen kamen erst Ende Januar Gerüchte auf, dass Rockstar Games womöglich zwei Editionen von „GTA 6“ plant: Neben einer Vollversion mit Einzelspieler und Mehrspieler könnte der neue Mehrspieler-Modus von „GTA 6“ direkt zum Launch auch als separate Version erscheinen. Der Vorteil: Das Online-Spiel wäre relativ günstig, während ein Upgrade auf die Vollversion inklusive Story-Modus gegen Aufpreis möglich wäre.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren