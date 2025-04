Larian: „Wahnsinnig ambitioniert“ – Die Baldur’s Gate 3-Macher sprechen über ihr neues RPG

In einem Interview sprach Swen Vincke, CEO von Larian, über die Zukunft des belgischen Studios. Dabei ging er unter anderem auf die Arbeiten an den beiden Projekten ein, die sich derzeit bei den Machern von "Baldur's Gate 3" in Entwicklung befinden.

In diesem Monat veröffentlichten die Larian Studios das achte Titel-Update zu „Baldur’s Gate 3“ und zogen damit einen Schlussstrich unter die Entwicklung des erfolgreichen Rollenspiels.

Der Fokus des belgischen Studios liegt nun vollständig auf zwei neuen Projekten. Darunter einem Action-RPG, das Swen Vincke, CEO der Larian Studios, im Interview mit GameSpot als „wahnsinnig ambitioniert“ bezeichnete. Ohne näher ins Detail zu gehen, bestätigte Vincke, dass sein Team „tief in der Entwicklung des neuen Rollenspiels“ stecke.

Zum aktuellen Stand ergänzte der Game Director hinter „Baldur’s Gate 3“, dass das Action-RPG bereits „ziemlich konkrete Formen annimmt“.

Neue Möglichkeiten sorgen für eine komplexe Entwicklung

Trotz allem wird noch einige Zeit ins Land gehen, ehe die Larian Studios weitere Details zu dem Projekt beziehungsweise einer möglichen Enthüllung nennen können. Laut Vincke sorgen die zahlreichen technischen Möglichkeiten, die dem Team mittlerweile zur Verfügung stehen, nämlich für eine komplexe Entwicklung.

„Wir stecken mitten in der Arbeit an unserem nächsten großen Projekt“, sagte Vincke auf die Frage, wie weit das Studio mit seinem nächsten Spiel sei. „Es entwickelt sich tatsächlich ziemlich gut, aber es ist wahnsinnig ambitioniert. Ich meine, es gibt heutzutage so viele neue Dinge, die wir machen können. Also ja. Es ist komplex.“

Eine weitere Herausforderung besteht laut Vincke darin, dass die Larian Studios aktuell an zwei großen Titeln gleichzeitig arbeiten und die beiden Projekte entsprechend koordinieren müssen. „Uns für zwei Projekte zu organisieren, ist auch nicht gerade das Einfachste auf der Welt“, erklärte der CEO von Larian weiter.

„Wir entwickeln sehr komplexe Spiele mit vielen Variationen und einer großen Handlungsfreiheit für die Spieler. Daher ist es schwer vorherzusagen, wann diese fertig sein werden. Und zwei solcher Spiele gleichzeitig zu organisieren, ist noch schwieriger. Wir halten uns also wirklich gut beschäftigt.“

Darum entwickelt Larian mehrere Projekte parallel

Doch warum konzentrieren sich die „Baldur’s Gate 3“-Macher nicht zunächst auf ein einzelnes Projekt? Laut Vincke verfügt Larian schlichtweg über genügend Personal, um zwei große Rollenspiele parallel zu entwickeln. Zudem gibt es noch einen weiteren Faktor, wie Vincke anmerkte.

Larians CEO erklärte: „Wir sind in der Lage, mehrere RPGs parallel zu entwickeln, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass die Leute nichts zu tun haben. Das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum wir derzeit an mehreren Projekten arbeiten.“

Auf absehbare Zeit sollten wir jedoch nicht mit konkreten Details zu den beiden Projekten rechnen. Laut eigenen Angaben haben sich die Larian Studios bewusst eine Schweigephase auferlegt, um sich voll und ganz der Entwicklung der Titel widmen zu können.

