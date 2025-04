PlayStation-Store: Shovelware-Kopie von Schedule 1 sorgt für Frust

Schon länger steht der PlayStation-Store aufgrund einer zunehmenden Zahl minderwertiger Spiele in der Kritik. Mittlerweile sorgt ein weiterer Fall für Aufmerksamkeit. Diesmal betrifft es eine offensichtliche Nachahmung des erfolgreichen PC-Spiels “Schedule 1”.

Schedule 1 im PS Store aufgetaucht, aber kauft es besser nicht

Im April wurde im PlayStation-Store ein Titel namens “Schedule – Drug Empire” veröffentlicht, der sich stark am beliebten Open-World-Krimisimulator “Schedule 1” orientiert. Als Publisher fungiert PublishMe Agency Limited.

Auffälligkeiten gab es nicht nur bei der Namensähnlichkeit, sondern auch bei der Beschreibung, die fast identisch mit der Vorlage ist: Spieler sollen „seltene und wertvolle Pflanzen mit einzigartigen Eigenschaften“ züchten und auf dem Schwarzmarkt verkaufen – ein zentrales Gameplay-Element des Originals.

Selbst das Cover von “Schedule – Drug Empire” ließ keine Zweifel daran aufkommen, welches Spiel als Vorlage diente:

Links die Quasi-Kopie, rechts das Original.

Die Intention, Käufer gezielt zu täuschen, kann demnach unterstellt werden. Und tatsächlich fielen PSN-Kunden auf die Masche herein: “Schedule – Drug Empire” landete mit einem Preis von 14,99 Euro im PlayStation-Store. Mindestens 1.643 Kunden waren bereit, diesen Betrag zu zahlen. So viele Bewertungen gingen im PlayStation-Store ein. 89 Prozent vergaben die Mindestzahl an Sternen. Der Score liegt bei 1,28/5.

Anbieter nimmt Namensänderung vor

„Schedule – Drug Empire” ist im PlayStation-Store nicht mehr zu finden, was aber nicht bedeutet, dass Sony Interactive Entertainment den Klon gelöscht hat. Stattdessen änderte PublishMe Agency Limited den Spieltitel nachträglich in “Weed Drug Empire” (Store-Eintrag) und entfernte die direkten Anspielungen auf “Schedule 1”.

Diese Maßnahme könnte entweder auf Druck von Sony erfolgt oder eine präventive Entscheidung des Entwicklers gewesen sein, um Sanktionen zu entgehen. Inwieweit diese Maßnahme einen Einfluss auf mögliche Rückerstattungen hat, bleibt vorerst offen.

Mit “Schedule – Drug Empire” reiht sich ein weiteres Beispiel in die Liste der problematischen Veröffentlichungen im Store von PlayStation ein. Die zunehmende Präsenz von Shovelware stellt nicht nur ein Ärgernis für Käufer dar, sondern wirft auch Fragen hinsichtlich der Qualitätssicherung im PlayStation Store auf.

Für PublishMe Agency Limited scheint es letztlich ein einträgliches Geschäft zu sein, denn das erste Spiel im PSN ist es nicht. Auch „Survival Float Simulator – Crocodile Waters Craft, Raft, Build“ mit einem PSN-Score von 1,44 lässt sich dem Anbieter zuordnen.

