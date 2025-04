Nachdem das Wachstum von Diensten wie Microsofts Xbox Game Pass oder Sonys PS Plus in den USA zuletzt stagnierte, äußert sich der bekannte Analyst Matt Piscatella deutlich: Gaming-Abos sind nicht die Zukunft, auch wenn sie weiterhin eine Rolle spielen können.

2017 führte Microsoft den Xbox Game Pass ein, dessen anfängliches Angebot jedoch auf ältere Spiele fokussiert war. Ein Jahr später vollzog der Xbox-Konzern eine strategische Kehrtwende und veröffentlicht seither seine First-Party-Spiele direkt zum Release im Rahmen des Gaming-Abos. Inzwischen ist das Angebot erheblich gewachsen, und aktuell sehen sich Game-Pass-Nutzer mit Titeln wie „Atomfall“, „South of Midnight“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ oder „Clair Obscur: Expedition 33“ einer wahren Spieleflut gegenüber.

Sony hingegen hielt lange Zeit an seinem bekannten Modell von PlayStation Plus fest und erweiterte das Angebot auf den PlayStation-Konsolen erst zu einem späteren Zeitpunkt um die Abo-Stufen Extra und Premium. Allerdings sind First-Party-Spiele zum Launch weiterhin nicht zu erwarten, wie der damalige CEO Jim Ryan bereits vor einigen Jahren klarstellte.

Analyst erklärt Game Pass und PS Plus nicht zur Gaming-Zukunft

Doch Gaming-Abos wie der Xbox Game Pass oder PS Plus seien ohnehin nicht die Zukunft des Gamings. Diese Meinung teilte jetzt zumindest der bekannte US-Analyst Matt Piscatella in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky. Grund für seine Annahme liefern die Zahlen aus den USA: Seit 2021 ist ein Wachstum der Abo-Dienste ausgeblieben – stattdessen stagnieren die zahlen.

Einzige Ausnahme bildete das letztjährige Weihnachtsgeschäft, als es im Falle des Xbox Game Pass im Vergleich zum Vorjahr zu einem kurzen Anstieg von 14 Prozent kam. Der Grund: Der Day-One-Release von „Call of Duty: Black Ops 6“. „Abonnements sind sicherlich NICHT DIE Zukunft des Gamings (obwohl sie weiterhin ein Teil davon sein können)“, so das Fazit von Piscatella. Allerdings gilt es auch nicht außer Acht zu lassen, dass die Preise für den Game Pass und PS Plus in den letzten Jahren gestiegen sind.

Microsoft verfolgt mit dem Game Pass weiterhin ehrgeizige Ziele

Kürzlich stuften auch die Analysten des Macquarie Science and Technology Fund den Xbox Game Pass als gescheitertes Konzept ein, da die Mehrheit des Marktes den Abo-Dienst nicht annehme und sich die Konsumgewohnheiten bei Videospielen grundlegend verändert hätten. Obwohl Microsoft in letzter Zeit und auch aktuell immer wieder große Titel direkt zum Launch im Dienst anbiete, sollen sich viele Publisher und Entwickler wieder dem klassischen Vertrieb zugewandt und entsprechende Deals abgelehnt haben.

Microsoft selbst hält jedoch am Game Pass fest und hat intern angeblich bereits ein ambitioniertes Ziel ausgerufen: Bis zum Jahr 2030 sollen 100 Millionen Abonnenten erreicht werden. Im Februar 2024 lag die Zahl bei 34 Millionen. Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer betonte zuletzt, dass der Game Pass weiterhin nur eine Option und kein Zwang sei – die Befürchtung, Spiele zukünftig nur noch „mieten“ und nicht mehr kaufen zu können, sei somit unbegründet.

