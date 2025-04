PS5: Vorbestellungen im PS-Store – Forza Horizon 5, DOOM und Age of Empires 2 mischen mit 

Die neusten Vorbesteller-Charts aus dem PlayStation-Store sind da und zeigen, dass insbesondere Renn-, Sport- und Actionspiele gefragt sind. An der Spitze steht die „Forza Horizon 5 Standard Edition“, die in der nächsten Woche aber nicht mehr in der Übersicht zu finden sein wird. Der reguläre Launch erfolgt am morgigen Dienstag.

Auf Platz 2 folgt die „F1 25 Iconic Edition“, die Motorsport-Fans mit exklusiven Inhalten überzeugen soll. Ebenfalls auf dem Podium befindet sich die „Forza Horizon 5 Deluxe Edition“. Verkauft wird weiterhin eine Premium-Edition des Xbox-Rennspiels. Besitzer der kostspieligsten Version konnten schon in der vergangenen Woche loslegen.

Bundles und Premium-Editionen gefragt

Bemerkenswert ist die hohe Nachfrage nach umfangreichen Bundles. Das „EA Sports MVP-Bundle“, das sowohl „Madden NFL 26“ als auch „EA Sports College Football 26“ jeweils in den Deluxe-Editionen beinhaltet, gehört trotz eines Preises von rund 160 Euro zu den meistvorbestellten Produkten. Es ist nicht zweifelsfrei klar, wie Sony die Rangliste berechnet, auch wenn von „meistverkauft“ die Rede ist. In den Vorbesteller-Charts kann der hohe Preis, sofern der Umsatz relevant ist, letztlich einen Vorteil darstellen.

Auch Klassiker in neuer Auflage wie die „Age of Empires 2 Definitive Edition“ und das kombinierte „Age of Empires 2 plus Age of Mythology Premium Edition Bundle“ finden sich auf den vorderen Plätzen wieder. Im Action- und Rollenspielbereich stechen „Doom The Dark Ages“ sowie „Elden Ring Nightreign“ hervor. Beide Titel sind sowohl in Standard- als auch in Deluxe- oder Premium-Editionen unter den Bestsellern vertreten.

Ebenso zeigt sich, dass Spiele mit starkem Storyfokus und umfangreichen Inhalten, wie „Death Stranding 2: On The Beach“, nach wie vor viele Vorbesteller finden. Es ist übrigens das einzige Spiel von Sony Interactive Entertainment als Publisher in den aktuellen Charts der Vorbestellungen. Der einstige Kontrahent Microsoft ist häufiger vertreten.

Die erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Premium Edition (59,99 Euro) MVP-Bundle (Deluxe-Editions von Madden NFL 26 + EA Sports College Football 26) (159,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Doom The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Doom The Dark Ages (79,99 Euro) Age of Empires 2 plus Age of Mythology Premium Edition Bundle (99,99 Euro) Death Stranding 2 On The Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Rematch Pro Edition (34,99 Euro) MotoGP 25 (69,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Standard Edition (39,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro) Fantasy Life i Die Zeitdiebin Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Metal Gear Solid Delta – Digital Deluxe Edition (89,99 Euro)

Wie sich die Spiele nach dem Launch schlagen, bleibt abzuwarten. Zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ wurden jüngst Zahlen veröffentlicht, die nahelegen, dass die PS5-Version erfolgreicher ist als die PC- und Xbox-Pendants. Ebenso schien die Premium-Edition und der damit verbundene Frühstart keinen großen Einfluss gehabt zu haben.

Weitere Meldungen zu Vorbestellungen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren