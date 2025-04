StarCraft: Sprung in ein neues Genre? Nexon & Blizzard sollen am Comeback der Reihe arbeiten

Einem aktuellen Bericht zufolge arbeitet Blizzard in der Tat an einer Rückkehr von "StarCraft". Wer auf einen weiteren Echtzeit-Strategie-Titel gehofft haben sollte, wird aber wohl enttäuscht.

Schon kurz nach der angekündigten Übernahme von Activision Blizzard deutete Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, an, dass er der „StarCraft“-Marke gerne zu einem Comeback verhelfen würde.

Nachdem in den vergangenen Jahren mehrfach Gerüchte über eine Rückkehr der Marke aufkamen, könnte es nun konkret werden. Laut einem Bericht von MTN (via VGC) entschieden sich die Verantwortlichen von Blizzard für eine Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Publisher Nexon.

Dieser soll einerseits den Vertrieb einer Mobile-Version des kompetitiven Multiplayer-Shooters „Overwatch“ übernehmen. Darüber hinaus arbeiten Nexon und Blizzard laut dem Bericht gemeinsam an einem neuen „StarCraft“-Projekt.

Blizzard soll Rechte im Komplettpaket angeboten haben

Wie aus dem Bericht von MNT hervorgeht, soll Blizzard die Publishing-Rechte am Mobile-Ableger von „Overwatch“ und die Möglichkeit, an einem neuen „StarCraft“ zu arbeiten, im Komplettpaket angeboten haben. Das höchste beziehungsweise passendste Angebot lieferte demnach der Publisher Nexon ab.

Zuletzt machte das südkoreanische Unternehmen mit dem Release des von Embark entwickelten Multiplayer-Shooter „The Finals“ auf sich aufmerksam.

„Blizzard bietet seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres großen koreanischen Spielefirmen ein Paket an, das die Entwicklungsrechte für Inhalte basierend auf der StarCraft-Marke sowie die Vertriebsrechte für Overwatch Mobile in Südkorea und Japan umfasst“, heißt es in dem Bericht.

Intern soll „Overwatch Mobile“ unbestätigten Berichten zufolge als „Overwatch 3“ bezeichnet worden sein, was darauf hindeutet, dass diese neue Version möglicherweise die Lücke zwischen der aktuellen PC- und Konsolen-Version des Spiels und einer mobilen Version schließen könnte.

Ein neuer Shooter im StarCraft-Universum?

Auch zum neuen „StarCraft“ liegen bislang keine konkreten Details vor. Allerdings erreichte uns bereits im vergangenen Sommer das Gerücht, dass es sich möglicherweise nicht um einen weiteren Echtzeit-Strategie-Titel handelt.

Stattdessen soll Blizzard einen Shooter in der Welt von „StarCraft“ planen. Dies möchte der Bloomberg-Journalist und für gewöhnlich gut vernetzte Industrie-Insider Jason Schreier in Erfahrung gebracht haben.

Den Informationen von Schreier zufolge entstand die Idee für den Shooter, nachdem sich Blizzard im vergangenen Jahr dazu entschied, die neue Survival-Marke „Odyssey“ nach sechs Jahren Entwicklungszeit einzustellen. Des Weiteren berichtete Schreier, dass es Blizzard gelang, mit Dan Hay den ehemaligen Chef-Entwickler der „Far Cry“-Reihe für das Projekt zu gewinnen.

Auch wenn Schreier für gewöhnlich zu den zuverlässigen Quellen gehört, müssen wir abschließend natürlich darauf hinweisen, dass sich Blizzard bislang nicht zu den Gerüchten um ein neues „StarCraft“ äußerte.

Weitere Meldungen zu StarCraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren