Switch 2 in Japan: Wenig Interesse am regionsfreien Modell? Umfrage lässt aufhorchen

In Japan bietet Nintendo eine günstigere Version der Switch 2 an, die ausschließlich für den japanischen Markt vorgesehen ist. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Nintendo mit diesem Modell offenbar den Nerv der Spieler getroffen haben könnte.

Da die Anzahl der Interessenten die Menge der verfügbaren Konsolen bei Weitem übersteigt, setzt Nintendo in Japan auf eine Lotterie, um den Nutzern von My Nintendo eine faire Chance auf eine mögliche Vorbestellung der Switch 2 zu bieten.

Wie Nintendo in der vergangenen Woche bestätigte, gingen allein in Japan rund 2,2 Millionen Bewerbungen für eine Vorbestellung über My Nintendo ein. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine aktuelle Umfrage in Japan, aus der hervorgeht, dass das Interesse der japanischen Spieler an der teureren, regionsfreien und mehrsprachigen Version offenbar gering ausfällt.

An der Umfrage beteiligen sich rund 60.000 Spieler aus dem Land der aufgehenden Sonne, die an der Vorbesteller-Lotterie teilnehmen.

Switch 2 erscheint in Japan in zwei Versionen

69,7 Prozent der Befragten gaben an, sich um die regionsgebundene Switch 2 im Bundle mit „Mario Kart World“ beworben zu haben. Weitere 27,5 Prozent versuchten, sich eine Vorbestellung der regionsgebundenen Switch 2-Konsole zu sichern. Nur 2,9 Prozent der Befragten sprachen davon, die teurere und regionsfreie Version der Switch 2 erwerben zu wollen.

Wie Nintendo in diesem Monat bekannt gab, bietet das Unternehmen die Switch 2 in Japan in zwei unterschiedlichen Versionen an.

Zum einen gibt es das regionsfreie Modell, das auch in Europa und Nordamerika erhältlich sein wird. Dieses Modell kostet in Japan 69.980 Yen oder umgerechnet etwa 429 Euro. Zusätzlich gibt es eine günstigere Version der Switch 2, die Nintendo ausschließlich in Japan verkauft.

Das günstigere Modell bietet Nintendo in Japan für 49.980 Yen an, was umgerechnet knapp 306 Euro entspricht. Es wird ausschließlich mit Japanisch als Systemsprache verfügbar sein. Außerdem kann nur ein Nintendo-Konto verknüpft werden, das auf Japan als Land bzw. Region eingestellt ist.

Wann erscheint die Switch 2?

Die Switch 2 erscheint weltweit am 5. Juni 2025. In Europa wird die neue Konsole für 469,99 Euro erhältlich sein. Zudem wird auch hierzulande das Bundle mit dem Fun-Racer „Mario Kart World“ angeboten, das einen einmalig einlösbaren Download-Code beinhaltet.

Interessierte Spieler können dieses Bundle für 509,99 Euro erwerben. Wie Nintendo kürzlich bestätigte, wird das „Mario Kart World“-Bundle jedoch nur bis Herbst 2025 produziert.

