TES4 Oblivion Remastered: „Können da nicht mithalten“ – Indie-Publisher kritisiert Shadow-Drops

In der vergangenen Woche erschien „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ in Form eines Shadow-Drops. Jonas Antonsson, der Gründer des Publishers Raw Fury, nahm den Release der RPG-Neuauflage zum Anlass, um auf die negativen Auswirkungen für kleinere Entwicklerstudios beziehungsweise Indie-Studios hinzuweisen.

In der vergangenen Woche bewahrheiteten sich die Gerüchte um das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“. Nach einem Stream, in dem uns Bethesda die gebotenen Verbesserungen präsentierte, erschien die RPG-Neuauflage am 22. April 2025 in Form eines Shadow-Drops.

Während die Spieler den Shadow-Drop begrüßten und „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ einen erfolgreichen Launch bescherten, gibt es auch kritische Stimmen. Auf X meldete sich mit Jonas Antonsson der Gründer des auf Indie-Produktionen spezialisierten Publishers Raw Fury zu Wort und wies darauf hin, dass Shadow-Drops großer Titel oftmals zulasten kleinerer Produktionen beziehungsweise Studios gehen.

Dieses Mal traf es „Post Trauma“. Ein Horror-Puzzler, der vom Indie-Studio Red Soul Games entwickelt und von Raw Fury veröffentlicht wurde. Genau wie das Remaster von „Oblivion“ erschien „Post Trauma“ am 22. April 2025 für PC und Konsolen.

Shadow-Drops großer Titel stellen alles andere in den Schatten

Da ein Shadow-Drop vom Kaliber eines „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, leiden laut Antonsson vor allem kleinere Entwickler. Diese verfügen schlichtweg nicht über die finanziellen Mittel für große PR-Kampagnen und haben daher nur ein kleines Zeitfenster, in dem ihren Neuveröffentlichungen die Aufmerksamkeit der Spieler zuteil wird.

„Ich habe Oblivion schon in meiner Jugend geliebt und liebe es noch immer. Deshalb freue ich mich persönlich sehr darüber, dass das Spiel neues Leben eingehaucht bekommt und einer völlig neuen Spielergeneration vorgestellt wird“, erklärte der Gründer von Raw Fury.

„Aber aus der Perspektive von Indie-Entwicklern und Indie-Publishern ist genau das das Problem bei solchen riesigen Shadow-Drops: Alles wird mehr oder weniger überrollt.“

Antonsson weiter: „Wir haben weder das nötige Kapital noch die Schlagkraft, um dagegenzuhalten. Deshalb ist bei uns alles sorgfältig geplant – einschließlich des Veröffentlichungszeitpunkts, abgestimmt auf andere Releases –, um die Chancen auf Aufmerksamkeit zu maximieren.“

„Ich liebe das Spiel, das jetzt erschienen ist“, führte er aus. „Aber ich spüre auch den Schmerz unseres Teams und vor allem des Entwicklers, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, der sein Herz und seine Seele in sein Spiel gesteckt hat.“

Red Soul Games nimmt es mit Humor

Auch Red Soul Games nahm öffentlich Stellung. Auf X veröffentlichte das Studio ein kurzes Video, das zeigt, dass das Team die aktuelle Entwicklung mit Humor nimmt. In dem Clip verkündete Red Soul Games den 23. Juni 2025 als neuen „spirituellen Veröffentlichungstermin“ für „Post Trauma“.

Für diesen Tag kündigte das Studio zudem einen Livestream sowie Gewinnspiele rund um „Post Trauma“ an. Diese Ankündigung bedeutet natürlich nicht, dass Raw Fury den Horror-Puzzler bis dahin aus den Download-Stores entfernen wird. Stattdessen bleibt „Post Trauma“ weiterhin in den diversen Stores erhältlich.

Bei den PlayStation-Spielern kommt der Puzzler gut an und erreicht im PlayStation Store aktuell eine durchschnittliche Nutzerwertung von 4,38 von fünf möglichen Sternen.

