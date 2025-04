The Witcher: Erste Bilder vom Set der 5. Staffel zeigen Hemsworths Geralt, Fishburnes Regis und Co.

The Witcher:

Die vierte Staffel der Netflix-Serienadaption von „The Witcher“, die im Dezember 2019 ihren Anfang nahm, steht noch in diesem Jahr in den Startlöchern. Die markanteste Änderung: Protagonist Geralt von Riva wird in den kommenden Episoden von Liam Hemsworth verkörpert, der damit den altbekannten Darsteller Henry Cavill ablöst.

Hemsworth wird diese Rolle auch in der fünften Staffel von „The Witcher“ fortführen, welche zugleich das Serienfinale markieren wird. Die Produktion der letzten Episoden läuft bereits, was erste Set-Bilder jetzt belegen. Diese zeigen nicht nur Hemsworth als Geralt, sondern auch „Matrix“-Star Laurence Fishburne als Emiel Regis und weitere bekannte Charaktere.

Erster detaillierter Blick auf Hemsworths Geralt und mögliche Handlung

Bislang zeigte sich Hemsworth in der Rolle von Geralt nur in einem kurzen Teaser-Trailer zur vierten Staffel von „The Witcher“, doch die jetzt von Redanian Intelligence veröffentlichten Set-Bilder gewähren einen ausführlicheren Blick auf den Schauspieler in voller Montur. Wie angemerkt wird, hatten die Fotografen dabei kein leichtes Spiel, Hemsworth vor die Kameras zu bekommen, da gleich drei Doubles für den Darsteller ebenfalls vor Ort waren.

Darüber hinaus liefern die Bilder einen Hinweis auf die mögliche Handlung: So sind jede Menge Bienenstöcke und Imker zu sehen, was vermuten lässt, dass in der fünften Staffel von „The Witcher“ höchstwahrscheinlich der vierte Roman der Hexer-Saga mit dem Titel „Der Schwalbenturm“ von Autor Andrzej Sapkowski adaptiert wird, der die Haupterzählung rund um Geralt, Ciri und Yennefer fortführt.

Laurence Fishburne als Regis und die Rückkehr von Cahir, Milva und Rittersporn

Neben Hemsworths Geralt zeigen die Set-Bilder auch Laurence Fishburne als Emiel Regis, der bereits im Laufe der vierten Staffel seinen Auftritt haben wird. Offiziell wird er als Mann mit „mysteriöser Vergangenheit“ beschrieben, doch „The Witcher“-Kenner wissen: Emiel Regis ist ein Vampir.

Für die fünfte Staffel sind zudem die Rückkehr einiger vertrauter Gesichter bestätigt, darunter Eamon Farren als Cahir, der bereits in der vierten Staffel zu Geralts Gefährten stößt. Auch Meng’er Zhang als Milva, die im Staffelfinale der dritten Staffel erstmals in Erscheinung trat, ist auf den Bildern zu sehen. Selbstverständlich darf auch Joey Batey als Jaskier, besser bekannt als Rittersporn, als Geralts treuer Weggefährte nicht fehlen.

Allerdings müssen sich die Fans noch gedulden, bis die fünfte und finale Staffel von „The Witcher“ ausgestrahlt wird. Eine Veröffentlichung der finalen Folgen ist wohl nicht vor Ende des nächsten Jahres zu erwarten. Zuvor steht nämlich noch die vierte Staffel aus, für die es bislang aber noch keinen konkreten Starttermin gibt. Hier ist mit einer Premiere gegen Ende 2025 zu rechnen.

