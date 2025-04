Until Dawn: Ex-Entwicklerin beklagt fehlenden Credit im Film und äußert Seitenhieb auf Neil Druckmann

Until Dawn:

Zum Kinostart von „Until Dawn“ äußert sich die ehemalige Narrative Directorin Kim MacAskill kritisch: Die Credits würdigten die Videospielentwickler nicht angemessen. Zudem sandte sie einen Seitenhieb an Neil Druckmann und „The Last of Us“.

Letzte Woche feierte die Verfilmung von Supermassive Games’ „Until Dawn“ ihre Kinopremiere, doch die Kritiken der Fachpresse fielen eher zurückhaltend aus. Vor allem die Abweichungen vom Originalspiel wurden von einigen Zuschauern kritisiert – obwohl der Film auf den zweiten Blick eine recht deutliche Verbindung zum Videospiel erkennen lässt.

Kritik kam aber auch von der ehemaligen Entwicklerin Kim MacAskill, die sich als Narrative Directorin für das Horrorspiel verantwortlich zeichnete. Ihr Unmut galt jedoch nicht der Umsetzung des Ausgangsmaterials, sondern der unzureichenden Würdigung der Videospielentwickler im Abspann. Daher wandte sie sich mit einer direkten Nachricht an Sony – und erlaubte sich auch einen Seitenhieb gegen „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann.

„Keine Nennung. Kein Dank. Keine Ehre.“

In einem Beitrag auf LinkedIn (via TheGamer) schrieb MacAskill: „Ich habe gerade UntilDawn verlassen, wo der Filmregisseur, die Drehbuchautoren usw. alle genannt wurden, aber anstatt die federführenden Spieleentwickler zu erwähnen, die dieses IKONISCHE Spiel erschaffen haben, auf das Sie offensichtlich stolz sind, haben Sie es einfach als basierend auf dem Sony-Spiel abgehandelt.“

„Sie haben jahrelang ihr Gehirn zermartert, um etwas Unglaubliches zu schaffen, und die Welt verdient es, ihre Namen zu kennen … stattdessen … keine Nennung. Kein Dank. Keine Ehre“, so die ehemalige Entwicklerin weiter, die von November 2022 bis Juni 2024 über mehrere Studios verteilt für Sony tätig war. Zudem nutzte sie die Gelegenheit auch für eine Spitze gegen Neil Druckmann, der als einziger Entwickler von „The Last of Us“ im Intro der erfolgreichen TV-Serie genannt wird.

„Als ehemalige Narrative Directorin bei Sony Interactive Entertainment und PlayStation, der klipp und klar gesagt wurde, dass das geistige Eigentum, das ich persönlich erschaffen habe, mir niemals zugeschrieben würde, da ich angestellt war (keine Tantiemen, keine Kontrolle, kein Eigentum, keine Anerkennung), fällt es mir schwer, den Unterschied zwischen Neil Druckmanns Bevorzugung und der anderer in Ihrem Unternehmen zu verstehen.“

Schöpfer von Days Gone schließt sich der Kritik an: fehlende Anerkennung für Urheber in der Gaming-Branche

Die Verfilmung von „Until Dawn“ oder die Serienadaption von „The Last of Us“ sind jedoch keine Einzelfälle. Vielmehr beleuchtet MacAskill ein wachsendes Problem in der Gaming-Branche: Oftmals werden nur die neuen Teams hervorgehoben, während die ursprünglichen Entwickler unerwähnt bleiben. Im Gegensatz dazu ist es in Film und Fernsehen üblich, auch bei Adaptionen oder Neuinterpretationen die ursprünglichen Schöpfer eines Werks zu würdigen.

Mit einer ähnlichen Problematik richtete sich kürzlich auch John Garvin, der ehemalige Creative Director von „Days Gone“ in einem X-Beitrag an die Fans. Auch er vermisst mit Blick auf die jüngst veröffentlichte Neuauflage des Open-World-Spiels die gebührende Anerkennung für sein Werk: „Auch wenn ich derzeit in keinerlei Verbindung zu Sony oder Bend Studio stehe, wird #DaysGone immer meins sein, und ich schätze euch alle, die es gespielt und unterstützt haben und die mit mir die holprige Straße entlangfahren … wie Iron Mike sagen würde: Die Welt rettet sich nicht von selbst … ride hard!“

